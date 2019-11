Adara está engañando a la audiencia









Adara lo tiene muy fácil para entrar al ‘confe’ y confesar que está confusa porque siente una atracción importante por Giamarco. Abrirse en canal, sincerándose ante la audiencia, es mucho mejor que optar por el engaño. Reconozco que me siento un poco como si esta concursante me tomase por tonto cuando dice que son tan solo amigos y proclama a los cuatro vientos su preocupación porque pueda malinterpretarse la relación entre ambos. Dice temer una mala interpretación, pero en realidad está temiendo que se sepa la verdad.

Me da igual el sufrimiento infligido por Adara a un tercero. Es una situación triste y lo siento por Hugo Sierra, que fue un gran ganador de Gran Hermano y hasta el pasado jueves ha estado haciendo una buenísima defensa de Adara. Pero esta es una situación ajena al concurso que no me condiciona en absoluto. Tampoco es importante si lo de Gianmarco es puro juego o enamoramiento absoluto. Tener que adivinar la parte que hay de verdad en una incipiente relación nacida en la casa de Gran Hermano es un auténtico aburrimiento, sobre todo si no se dispone de un polígrafo. Por tanto, haciendo abstracción de la situación personal y familiar de Adara así como de las auténticas motivaciones de Gianmarco, son otras cosas las que me molestan.

Me molesta que por culpa de esta historia perdamos a la Adara peleona y divertida, ahora convertida en lánguida y aburrida. Por suerte, no la hemos perdido del todo, lo cual hemos podido comprobar cada vez que se ha vuelto a enfrentar a Mila. Anoche en el Debate volvió a brillar la Adara que nos tuvo a sus pies durante mes y medio de concurso, pero ahora pasa la mayor parte del tiempo tendida en la cama manteniendo conversaciones casi ininteligibles con el italiano. Ambos parecen como faltos de energía y a punto de ser arrastrados al pantano de la tristeza.

Me molesta que todo haya empezado a girar en torno a una carpeta. Ya sabemos como va esto de las carpetas y casi nunca ha aportado nada a esta experiencia. Me parecía todo más interesante y divertido antes de aparecer esta carpeta. Me ha pasado siempre, la edición muere un poco cuando aparece una carpeta, ya sean Totitos, Cuchufletos o lo que fuera. Además, esto hace que florezcan las carpeteras, ese auténtico lastre para el programa. Me produce pesadillas pensar que vuelvan hordas de seguidores a pedir al realizador en redes que enfoque a la parejita. Y lo que es peor, temo que estén de nuevo en disposición de reventar el saldo de su móvil para auparlos hasta la final.

Me molesta que Adara haya dejado de lado a Hugo, único compañero de concurso que se ha mostrado con ella como un auténtico amigo. Y así sigue, tomando cuidado en no influenciarla, no queriendo meterse en su relación con Gianmarco y sin quejarse de nada. Adara dice que no va a dar la espalda a Hugo mientras da un poco la espalda a Hugo. Y, por último, me molesta que Joao haya pasado de ser un buen consejero a oscilar entre mamporrero y pescador intentando ganar en río revuelto. Sus consejos contradictorios no ayudan a que nada se aclare. No solo recomienda cosas distintas a Adara y a Gianmarco, sino que a cada uno de ellos también les está mareando recomendando que pongan el turbo a su relación tan pronto habla de poner poca levadura y cocinar lentamente como condiciones para lograr hacer un buen bollo en el horno. Joao utiliza viejos tópicos, frases hechas y lugares comunes para dar consejos, pero siempre lo ha hecho usando el sentido común. Ahora parece haber perdido la cabeza de forma definitiva.

Adara se equivoca si hace caso a Joao cuando pretende que congele su relación con Gianmarco y espere hasta salir para decidir si le dan continuidad o no. Está contribuyendo a que Adara engañe a la audiencia, justo lo contrario de lo que debería de hacer. Con Gianmarco el maestro es más desconcertante porque ya digo que igual le sugiere ir más deprisa como que eche el freno. Parece pretender que termine quemando el motor. Siendo mal pensado diría que Joao podría estar intentando que Adara y Gianmarco terminen abrasados por esta historia para así tener más despejado el camino hasta la final. Pero como me estoy quitando de pensar mal me inclino a creer que Joao está un poco como las maracas de Machín, le pierde la boca y a veces no sabe ni lo que dice.

No se trata de señalar culpables. Nadie lo es por decidir tomar un rumbo complicado a su vida. Lo que están fallando a veces son las formas y cómo están justificando lo que sucede. Es de bastante mal gusto ver a Gianmarco a cada rato haciendo como que oculta una erección aunque más bien diría que está presumiendo de ello. No sé qué pensar de quien explica así su forma de identificar cuando sufre un flechazo: “Lo noto en la pitón”. Cuando Gianmarco le propone a Adara que se levanten de la mesa de comedor y agarra lo que puede para tapar su entrepierna creo que está haciendo un disimulado exhibicionismo propio de adolescentes que acaban de descubrir su sexualidad. En realidad, Gianmarco parece un adolescente en muchas ocasiones.

Otra manera de tomar el pelo a la audiencia es que Adara justifique estar a punto de dejar la relación con su pareja porque este fue algo frío en el mensaje de un Debate. En primer lugar, porque después de ese mensaje tuvo una conversación con él en aquella gala que sonaba el teléfono tras nominar en la que ambos se dijeron que se amaban con locura. También antes hubo otro mensaje en el que le dijo que era la mujer de su vida, tras el cual Adara preguntaba qué le había dicho porque estaba muy nerviosa y no lo recordaba bien. Y en un reciente blog escribía esto Adara: “Echo de menos cuando me abrazas, esos ratitos que nos pasamos hablando, cuando paseamos con nuestro bebé, cuando le bañamos y le peinamos y nos reímos de lo repeinadito que va… jajaja y muchas cosas más […] Me gustaría que tuviéramos otro bebé, jajaja. ¿Tú tienes ganas? Mmm… quizás me estoy motivando demasiado”.

Adara todavía tiene la oportunidad de usar la sala de confesiones para lo que vale y dirigirse desde allí la audiencia para abrirse en canal en lugar de seguir el consejo de Joao que le plantea congelarlo todo hasta salir de la casa para mientras tanto hablar mucho y bien de Hugo Sierra con el fin de que se note lo menos posible lo que le pasa. O sea, ocultar la realidad en un programa de telerrealidad. Este consejo de Joao no puede ser más nefasto. “La he liado por darle más importancia de la que tiene”, dice Adara tras salir de hacer un ‘confe’. Y continúa diciendo: “Me han preguntado si estoy confundiendo mis sentimientos y me he puesto a llorar. La he liado”.

Adara ha desaprovechado varias veces la oportunidad para dejar de engañar a la audiencia. Una de ellas ese ‘confe’ en el que recibe una pista definitiva de lo que está generando su relación con Gianmarco dado que le preguntan si está confundida. Pero todavía puede hacerlo. Está a tiempo de dejarse de engaños y mostrarnos la verdad. Si decide seguir el camino emprendido hasta ahora está claro que no merece llevarse el maletín. No escatimaré un bravo a Adara por hacer lo que le dicte el corazón, aunque lo lamente por Hugo Sierra y creo que se está equivocando con Gianmarco. Pero tampoco voy a ocultar mi rechazo a aquellos concursantes que quieren ocultan su realidad, justo lo contrario de lo que se les pide.

Si esta semana fuera expulsado Gianmarco todavía estarían a tiro tres de ese grupo para repartir los puntos de las nominaciones. A saber: Adara, Joao y Hugo. Aunque Hugo es amigo de Adara, pero no de Joao, es lógico que le encuadren dentro de ese grupo. La presencia del repescado ha propiciado un cierto acercamiento entre Gianmarco y Mila. Tener un enemigo en común siempre une. A pesar de seguir siendo tres, en el otro grupo (de nuevo mayoritario) se está rifando quién es el primero sobre el que van a abrir fuego amigo. Durante un tiempo he pensado que Estela tenía todas las papeletas, pero ahora creo que está entre Antonio David y Alba, si es que no es expulsada el jueves, en cuyo caso a la tercera sería la vencida.

Alba está nominada por el punto de Antonio David. Este le explicó que según sus cuentas no iba a salir nominada (el argumento fatal). También le contó que a la hora de nominar se había olvidado de Gianmarco, por lo cual el punto no se lo pudo dar a él. Anoche vimos que ambas cosas son inciertas. No había calculado nada y le dio el punto a Alba porque a los demás no les quería tocar, incluyendo al italiano. Alba vuelve a estar abiertamente en guerra con Antonio David, mientras que a Mila la pone en cuarentena. Que esta salvase a Antonio David en lugar de a ella hace que se replantee las cosas. “Si me quedo mis nominaciones van a ser muy diferentes la semana que viene”, dijo Alba anoche

Me resulta interesante la idea de que Alba pueda ser enemiga de Mila y Antonio David. Puede salvarla de la expulsión esto junto al castigo a Gianmarco de esa parte de la audiencia para quienes Adara está haciendo sufrir a su pareja por culpa de las maniobras de seducción del italiano. No importa tanto si esto es así como que de esta forma sea visto por mucha gente. Ahora bien, dudo que Alba finalmente no relaje la tensión de anoche en el Debate y vuelva a congraciarse con sus nuevos enemigos, especialmente con Mila. Todos siguen rindiendo pleitesía a la abeja reina.

Parece contagioso lo de intentar que otros no se relacionen con terceros si quieren seguir siendo amigos. Alba fue la primera en intentarlo con Gianmarco. Tan poco éxito tuvo que no solo siguió relacionándose con Adara sino que cada vez está más cerca de ella. Gianmarco, a su vez, pretende que Adara no se relacione con Hugo. Piensa que el repescado pretende separarlos, pero es un puro invento. La actitud de Hugo respecto a este tema está siendo intachable. Joao también quiere separar a Adara de Hugo porque piensa que la puede perjudicar. Incluso Mila le echó una bronca el sábado a Antonio David por haber estado hablando con Hugo. La verdad es que esa obsesión por querer aislar a Hugo tiene trazas de algo muy indeseable que no deberíamos pasar por alto.

Corea central

Me hizo gracia ver este fin de semana en momentos sucesivos a Adara y a Estela quitando pelos o espinillas (o barrillos, o puntos negros, o golondrinos, o lo que sea) del rostro de Gianmarco. Me está empezando a parecer que Estela quisiera imitar a Adara.

Joao le dijo a Mila antes de nominar: “Nomíname si quieres. No me importa”. Ahora pide que se respete su dolor porque se siente traicionado por Mila. Traición no son los dos puntos que le dio el jueves sino que no le considere su amigo y le desprecie con frecuencia hablando con otros. A pesar de lo cual, Joao ha seguido dorándole la píldora a Mila. Joao compite con Antonio David en ver quien pierde más su dignidad con Mila. Van quedando en tablas.

Mila dice que ha salvado a Antonio David porque él lo necesita más. Debe haber investigado las finanzas de todos para saber tal cosa.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos para la octava expulsión estaban así al finalizar el Debate de anoche: 47,8 %, 26,9 %, 22,9 % y 2,4 %. En la casa parecían convencidos de que casi la mitad de los votos entre cuatro nominados los tiene Alba. Gianmarco se puede llevar una sorpresa esta semana si es cierta su sospecha de que el porcentaje más pequeño puede ser el suyo. Se deja guiar por lo sucedido la pasada semana, pero ha pasado algo entre medias que igual no está considerando.

El Gato Encerrado