La expulsión definitiva de Omar o Lara es clave para afrontar la recta final









Con tres nominados del grupo de los chicos tenemos la certeza de que el próximo en caer será de este grupo. La clave está en la expulsión definitiva de este domingo. Dada la proximidad de la reunificación, si sale Lara los chicos volverían a ser tres, pero si es Omar el expulsado serían las chicas quienes recuperarían el terceto. La diferencia es que ellas han logrado llegar unidas hasta aquí, mientras que ellos tuvieron siempre una relación llena de desconfianzas. Solo entre Omar y Alejandro hubo buena sintonía desde el principio. Esto hace especialmente interesante la expulsión del domingo. Anabel Pantoja dio casi como seguro que se quedaría Omar. “He dejado todo atado para que no te vayas”, le dijo a su novio. Razón de más para desear que se vaya.

Anabel reconoció que se había empleado a fondo para salvar a Omar en su enfrentamiento con Lola y Palito. Es tal su inconsciencia que arrastrada por la necesidad de contarlo todo es capaz de echarse a la audiencia encima de esta forma. Anabel figurará en los libros de la pequeña historia de esta edición como verdugo de Palito. Por otro lado, le resta méritos a su novio haciendo ver que si superó esa votación fue por su inestimable gestión. Aunque dejase preparado un operativo parecido para la votación del pasado miércoles, no sería de extrañar que esta vez no funcionase igual. Puede que una parte de la audiencia votante hubiera castigado a Omar en venganza de Palito, lo cual aseguraría la permanencia de Lara.

Tal vez estoy fabulando demasiado y no hago otra cosa que fabricar castillos en el aire. Está claro que era mucho más improbable ganarle a Palito que a Lara. El dúo de las desterradas despertaba muchas más simpatías que Lara, concursante mucho más discutida por su carácter impulsivo y los fuertes enfrentamientos que tuvo con casi todos, aunque en especial con Carlos y Sylvia. Sobre el papel es mucho más fácil que Omar le ganase a Lara que a Palito, como digo. Pero en la práctica debemos de tener en cuenta el orden de los acontecimientos. Insisto que en la votación del miércoles pudo haber pesado el voto de castigo a Omar como pequeño homenaje a Palito.

Confieso que me parece mucho más atractiva la posibilidad de que Lara volviese al juego junto a Lola que ver como se junta de nuevo el dúo triste formado por Omar y Alejandro. Aunque también pudiera ser que Alejandro fuera el próximo, y posiblemente el último, en ser desterrado. Parece lógico que en cuando se reunifiquen lo hagan volviendo al juego dos del grupo desterrado, antes de lo cual tendría que haber un último televoto. Quiere esto decir que Lara no lo tendría nada fácil aun ganando el duelo con Omar. La recuperación del trío formado por Lara, Melyssa y Olga tiene el interés de ver hasta dónde llega la inquebrantable amistad de este grupo de chicas. Tal vez entonces aflorarían las desconfianzas y puede que Olga viviera al final la pesadilla de tener a Lara como enemiga en lugar de como amiga.

En torno a Olga se ha producido un elevado nivel de controversia en las redes que posiblemente refleje la realidad de la audiencia. En todo caso, son numerosos los seguidores del programa que no parecen tener muchas simpatías por esta concursante. Me extrañaría mucho que estos no vieran en Lara la posible enemiga de Olga en un futuro próximo, el de la recta final del concurso. A pesar de que en la última gala Lara pasara por alto las desconfianzas que Olga expresó hacia ella, no me cabe duda de que en caso de volver al juego le pedirá explicaciones a su amiga, y eso puede ser el principio del fin de esa amistad. Además, la situación es propicia para que todos empiecen a tener la necesidad de continuar solos aquello que solos comenzaron. Según se va acercando la final dejan de tener espíritu de grupo para reafirmar cada uno su individualidad.

Para resumir en una frase lo que he querido expresar hasta ahora: me relamo pensando en un próximo enfrentamiento entre Lara y Olga. Digo más, creo que si Lara vuelve al juego y está en la reunificación es muy posible que eso se produzca. Pensando en las semanas que resten de concurso y protegiendo el espectáculo no tengo duda alguna de que sería mucho más interesante seguir viendo a Lara que a Omar. Y conste que no pretendo condicionar el voto porque este quedó cerrado al fin de la gala del miércoles. Es decir, nada que se diga puede modificar lo ya votado. Alea jacta est, que decían los romanos de la época. O sea, la suerte está echada.

No estaría mal una final de mujeres, lo cual merecen sobradamente. El reto de pesca planteado por los propios concursantes en cayo Paloma, justo antes de ser trasladados a playa Destierro, se saldó con el marcador 11 a 3. Por supuesto a favor de las chicas. El reto era salir a pescar chicas y chicos (entonces ambos grupos tenían tres integrantes) y ver quién lograba más capturas. El curioso premio que se dieron fue salir a pescar dos días seguidos el grupo ganador. Digo curioso porque no deja de suponer un trabajo extra, pero esa es la admirable motivación de estos extraordinarios concursantes. Las chicas vapulearon a los chicos una vez más. Y eso sin tener en sus filas a Lola, insuperable con sus más de 150 capturas.

La desolación del grupo mayoritario en playa Destierro está más que justificada. A la vista están las condiciones extremas que allí se viven, aunque en un primer momento no pudieron saberlas todas. Pero no es solo que haya cuatro o cinco horas de sol en el día, sus molestos vientos o que el espacio ya pareciera reducido para dos o tres personas. A todo esto debemos añadir que los habitantes anteriores se llevaron todas sus pertenencias y, si no estoy equivocado, entre ellas estaba el chisquero. Esto explicaría la preocupación de Melyssa por los huevos ganados en el penúltimo juego de recompensa. Yo no hubiera dejado de hacerlos de manera inmediata, porque luego pasa lo que pasa.

En todo caso, espero que el programa haya facilitado a los habitantes temporales de playa Destierro un chisquero nuevo junto a la dotación semanal de comida. Una dotación que les habrá dado una pista sobre el tiempo de su estancia en ese inhóspito lugar. Ya se pueden haber hecho una idea de que van a estar ahí hasta el próximo miércoles, lo cual preguntaron sin éxito nada más llegar. Otra de las dudas no contestadas fue por qué están ahí, si acaso han hecho algo para merecer semejante castigo. Se darán cuenta cuando se vuelvan a encontrar a Lola de que haber vivido en ese entorno les vale para valorar mejor la gesta de esta compañera.

Moleskine del gato

Se disculpa Lola por sentir la expulsión de Palito como si hubiera muerto. No es nada extraño, sino que forma parte de la tradición en este tipo de realities. La separación impuesta por las expulsiones es vivida en muchas ocasiones como una muerte virtual, justo lo que es. El expulsado deja un vacío siempre, pero de acuerdo con lo grande que sea este se hace mayor la sensación de pérdida y, por tanto, más se piensa cómo si hubiera muerto. Dentro del dolor de haber tenido que abandonar la aventura debe ser una sensación satisfactoria que te consideren muerto. No confundir con la impresión que dan concursantes como Omar, muertos (virtuales) en vida.









El Gato Encerrado