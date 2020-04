Fani no superó su enésima nominación









telecinco.es

Mucho fue el cántaro a la fuente para no terminar rompiéndose. Fani superó siete nominaciones, muchas de ellas en la ceremonia de salvación del martes, pero al final cayó anoche. Ya había avistado el peligro hace un par de semanas perdiendo frente a Ferre, aunque entonces todavía quedaban los desvalidos. Además, esa semana no hubo expulsión por la baja de Pavón. Anoche se salvó primero Elena y luego su exyerno Hugo. La cosa quedaba en un duelo entre Fani y Yiya del que hubiera apostado porque caería Yiya. Así lo llevo pensando toda la semana, pero me alegro de que superase finalmente esa nominación disciplinaria algo estricta.

Califico la nominación de Yiya por parte del programa como estricta porque, sin ir más lejos, anoche vimos a José Antonio machacando a Barranco y se fue de rositas. Ha sometido a su compañero a una fuerte presión psicológica desde el martes. Hubiera merecido al menos una advertencia, tarjeta amarilla o similar. Proporcionalmente me parece más merecedor de una sanción José Antonio por su cruel enfrentamiento con Barranco que Yiya por mencionar a esa especie de mamífero pinnípedo semiacuático de gran tamaño que habita en los mares árticos (por no decir el nombre).

Fani se marcha feliz pensando en comer dulce y ver muy pronto a su hijo y a su cuqui. Lo digo en serio, mi pareja me llama cuqui y no es que pase de ir al plató para defenderla, es que me planteo seriamente seguir esa relación. Eso o encuentro desahogo gritando desesperado su nombre por la calle. Espera, que eso Christopher ya lo ha hecho. Creo que Fani no quiso enterarse de que igual no va a ver a sus seres queridos hasta dentro de un poco de tiempo, porque no hay entre Honduras y España nada parecido a un puente aéreo en estos precisos momentos. Jorge Javier quiso avisarle de que le espera su cuqui con unos juegos y ella entendió huevos. “Huevos rotos con jamón”, reaccionó Fani. “A él se los vas a romper”, dijo Carolina Sobe por lo bajo en plató.

Preguntada por quién es la persona que más va a echar de menos le costó decantarse por sus dos aliadas sucesivas durante su concurso. Últimamente fue Yiya, cuya actitud no ha sido del todo leal con Fani. Por ejemplo, cuando le fue a contar a Ivana las cosas que habían estado hablado ellas dos la noche anterior. Antes había sido Rocío su cómplice y, aunque han vivido algún encontronazo reciente en la palapa se quiso acordar de ella como la otra persona a la que va a extrañar a partir de ahora. Su enemistad con Ivana ha sido más cosa de esta, no en vano Fani hasta se alegró de verla la noche que supieron de la existencia de los desvalidos. Fani puede estar satisfecha de su concurso después de haberse salvado tantas veces, incluso aunque fuese verdad que le ha costado una ruina la inversión a su cuqui.

El martes me pareció que José Antonio iba a hacer tabla rasa con Barranco no teniendo en cuenta que había dudado entre elegirle a él o a Elena para que cumpliera el castigo de los ojos tapados. Anoche les levantaron todos los castigos, también que José Antonio y Elena tuvieran que ir atados por un pie. Igual que con Elena quiso José Antonio disculparse y tuvo anoche palabras de reconocimiento por lo fácil que le ha puesto ese castigo, con Barranco podía haber mantenido su discurso de que así quedaban en tablas. “Dije que no quería estar atado a esta mujer, pero no me refería a Elena”, dijo José Antonio. ¡Pues como no fuera a la chica de la curva! Lo cierto es que decepcionó a Barranco al menos en una ocasión, y este supo perdonárselo. No ha sido así al contrario, porque después de considerar que quedaban en tablas quiso José Antonio arrasar con el tablero y comerse todas las figuras. Así empezó su machaque a Barranco. Si considerará fuerte todo lo que ha pasado que Barranco llegó a definir estos días como los peores de su vida. Siempre pienso sobre quien dice algo así que muy plácida y feliz ha debido ser su vida.

Rocío calificó la reacción de José Antonio como desmesurada y personalmente también considero que lo fue la posterior de Barranco. Está claro que acabó con su proverbial paciencia, que ayer mismo alabé. El hombre tranquilo y pacificador desapareció para hacer florecer alguien con deseo de venganza y un odio inmenso hacia ese compañero que lo había estado presionando hasta hacer peligrar su estabilidad emocional. Los dos estuvieron excesivos y desmesurados, aunque no es comparable lo del uno con lo del otro porque el responsable de esa crisis es solamente José Antonio. Anoche hizo algún intento de reconciliación con Barranco, pero no optó por el mejor camino al seguir con los reproches. ¡Así no, hombre!

Mientras tanto, Rocío logró el difícil equilibrio de seguir manteniendo a los dos como sus principales apoyos en el concurso. He de decir que esto me parece que tiene un mérito enorme que reconozco a esta concursante. También digo que cuando Jorge Javier sugirió que José Antonio podía haber sentido atracción hacia Barranco pensé cada vez que es Rocío quien está claramente fascinada por ese compañero. Tanto que llegó a enfrentarse a José Antonio en su defensa. Quédate en tu vida con quien te mire como Rocío mira a Barranco. Tal vez influyó en la impresión de Jorge Javier sobre la relación de José Antonio con Barranco que aquel dijera cosas como “no voy a dejar de quererte como te quiero”.

Al cansino y recurrente tema de la peculiar relación que hay en este concurso entre Rocío y Ana María su sumó anoche Hugo sin comerlo ni beberlo. A veces los silencios de Hugo me inquietan y no soy capaz de interpretar si pasa de todo o tiene preocupantes problemas de memoria. El tema de los retoques estéticos ya se lo comentaron en su día a Hugo. Lo recuerdo bien porque tuve que desmontar aquí su tesis de que Rocío se debía haber inventado lo de su pasó por una clínica estética porque fue poco antes de emprender viaje a Honduras. La realidad es que Rocío bien lo pudo leer en algunos medios que se hicieron eco de ello antes de partir su avión. Puede incluso que lo leyese en el mismo aeropuerto, si no antes. Pues bien, por la reacción de Hugo anoche parecería que se estaba enterando de la movida. No entiendo nada.

Reagrupación, localización, líder y ‘cocoquiz’

Hugo tuvo anoche un percance durante la prueba de localización donde se decidió el reagrupamiento. Empezaban todos con los ojos tapados y Jorge le propinó inopinadamente un golpe en la nariz que lo dejó fuera de juego un rato. La prueba acabó con Barranco, Rocío, Ivana, Ana María y José Antonio en el equipo de los mortales; mientras que Hugo, Jorge, Elena, Nyno y Yiya forman el de los siervos. Yiya no quiso hacer la prueba porque le da igual todo, creo yo. La cosa no podía salir peor para Hugo, que se separa de Ivana y sigue teniendo a Nyno en su mismo equipo. No sé interpretar si es bueno o malo para Rocío coincidir con Ana María. Y tras romperse el buen trío que formaban Rocío, José Antonio y Barranco me gustará saber si hay posibilidad de reconciliación entre estos dos últimos. En cualquier caso, deberán todos aguantar a José Antonio y eso te pone con un pie en el mismísimo cielo.

Volvió el ‘cocoquiz’, ese juego de preguntas con el que reírnos un poco de los concursantes sin necesidad de sentirnos mal por considerarnos superiores, ni nada. Es tan flagrante lo que se ve en esta prueba siempre que no da para complejos. Todavía recuerdo a Nacho Montes diciendo que un lustro eran 15 años o escribiendo Washington a su manera. Anoche me reí cuando Jorge decía que la cría de la paloma era el palomino, o con cómo cree José Antonio que es “mil” en números romanos: muchas equis seguidas terminan sumando mil, es pura matemática. Pero la palma se la llevaron Elena y Ana María. Elena no dio una, pero reconozco haber reído con su peculiar manera de escribir Velázquez y “hueso”. Al menos la primera respuesta era correcta. Y no sé si es más grave que Ana María atribuya el cuadro ‘Los girasoles’ a Gauguin o que lo escriba así.

Observatorio de nominaciones

Tras la reagrupación y el ‘cocoquiz’ quedaron líderes Jorge e Ivana de siervos y mortales, respectivamente. Así nominaron los siervos:

Hugo > Nyno

Elena > Nyno

Nyno > Hugo

Yiya > Nyno

Nominado del grupo Nyno. Jorge, como líder, nomina directamente a Yiya.

Los mortales nominaban así:

Barranco > José Antonio

Rocío > José Antonio (2)

Ana María > José Antonio

José Antonio > Ana María

Nominado del grupo José Antonio. Ivana, como líder, nomina a Barranco.

Unanimidad en ambos equipos para nominar a Nyno y José Antonio. En cuanto a la decisión de los líderes, creo que la de Jorge fue por eliminación y la de Ivana por temor a que José Antonio haya convertido a Barranco en el ganador de la edición con su actitud de estos días, que pudimos conocer anoche. Ivana dispara con acierto a Barranco, aunque me parece que sus balas son de fogueo porque ha sido blindado precisamente por quien es ahora su enemigo.

El gato responde

Me apuntaban ayer en Twitter (@DVDCano):

Me da que Hugo tiene algún problema (hay quien dice vegetaciones) e igual no aguanta tanto tiempo debajo del agua y tan bajo como para rescatar las gafas de buceo, espero se salve esta noche, creo que de los que hay nominados es el que más se lo merece y sí debería salir fani — mm.mane (@detodounpokitto) April 16, 2020

Dando por bueno lo que dice esta seguidora, tal vez hubiera sido lógico que Hugo lo explicara abiertamente y pidiera con buen ánimo a su compañero que buscase él las gafas. A pesar de la pésima relación que hay entre ellos, estoy seguro de que Nyno lo hubiera hecho sin rechistar si es que Hugo tiene ese impedimento y así se lo hace saber. Tampoco había diez metros hasta las gafas, que cayeron en una zona no muy profunda.

Moleskine del gato

Por fin nos enteramos de lo que le pasó a Jorge para haber pasado días con un aparatoso vendaje en su mano izquierda. Anoche un guante había sustituido a las vendas y a preguntas de los mortales aclaró que se había quemado con la olla. Ahora entiendo su cara de circunstancias cuando Lara le comunicó el castigo de cuidar el fuego y hacer la comida.

Hubiera preferido no saber que José Antonio no se puso Botox en la cara días antes de partir para Honduras sino que se hizo la depilación láser de la espalda. Voy a tener pesadillas este fin de semana.

Ánimo, amigos confinados. Ya queda menos.

Encuesta









El Gato Encerrado