Tras la entrevista de Carlo Costanzia en '¡De viernes!' en la que contó que había emprendido medidas legales contra Mar Flores, Alejandra Rubio defendía de las críticas a su suegro en el plató de 'Vamos a ver'.

No tiene ninguna condena y está defendiendo su honor y a la ligera se le han llamado un montón de cosas. A mí me parece bien que las dos partes den su versión", comentaba la colaboradora.

Mar Flores, del papel de Alejandra Rubio en su conflicto con Carlo Costanzia padre: "Es complicado"

Después de que muchos acusasen a Alejandra Rubio de posicionarse a favor del padre de su pareja, la propia Mar Flores ha admitido que la colaboradora "tiene un papel muy difícil".

Una vez más, Alejandra Rubio ha dejado claro que ella no quiere posicionarse y que no quiere problemas con nadie.

"Mar siempre me ha entendido y yo nunca me he querido mojar. Sabía que me iban a criticar e invito a todos a que vean mi intervención completa en este programa porque siempre se saca todo de quicio", se ha defendido Alejandra.

Además, ha asegurado que la relación que mantiene con su suegra no ha sufrido ningún bache: "No tenemos ningún problema y hemos hablado estos día, pero no de eso. No es mi problema con nadie, no es mi papel. Por mi parte no se va a liar nada", ha sentenciado en directo.