Fani, última expulsada de 'Supervivientes 2020': "Me voy a ver a mi Cuqui"

El ansiado reencuentro con Christofer

Fani asegura que la isla le ha dado múltiples lecciones. "Lo mejor es que he aprendido a pescar, a cuidar el fuego, no me da asco comer cualquier cosa, he aprendido a valorar la comida, la gente... Sigo siendo la misma, pero he aprendido a moderarme a la hora de decir las cosas", reflexionaba.