Mila hace la parodia de sí misma, y le sale bien

Si Mila participase en un concurso de imitadoras de sí misma es posible que se llevase el premio, o cuando menos un accésit. Debo reconocer que lo tiene muy bien ensayado y le sale bastante bien. Ayer estuvo practicando la versión ‘Mila en el frenopático’, parecida a ‘Mila en la casa de Guadalix’, pero un poco más histriónica. Para mi gusto un poco exagerada, poniendo más gestos que Meryl Streep, a pesar de lo cual resultó creíble. De su repertorio me quedo con ‘Mila caza moscas’, sobre todo por la habilidad de bizquear mientras intenta atrapar inexistentes moscas en el aire. Y mira que en esa casa no será por falta de moscas, pero los actores de método no necesitan ese tipo de ayudas. Stanislavski estaría orgulloso de Mila.

“Mis destroza vidas, os amo”, decía Mila refiriéndose a sus compañeros de trabajo. Está claro que exagera, es parte de su magistral interpretación de sí misma. Cada vez la veo sacar más su vis cómica. Es una pena que el resto del tiempo siga rezongando y protestando por protestar. Hugo se ha convertido en su muñequito de pimpampum. Cuando Mila se aburre acusa a Hugo de comer demasiado, y si quiere ensayar para lograr que le den algún día un premio Max se pone más dramática que Nuria Espert y hace su escena del ‘confe’. Primero aporrea la puerta para que la dejen salir e inmediatamente después de eso se sienta en el suelo desesperada en medio de un mar de lágrimas. ¡Bravo, bravísimo! Eso es arte, amigos.

Pero a Mila no le gustan solo los monólogos. Ella igual te hace ‘Cinco horas con Mario’ que una obra coral donde se contentaría con cualquier papel, aunque como el de ella misma no hay otro, ninguno le sale igual de bien. Tanto lo borda que el resto del elenco son meros apoyos. Hugo llamó ayer “pupila de Mila” a Noemí, lo cual en principio no debería ser malo. A Noemí le falta mucho para llegar a hacer una buena parodia de Mila, incluso de ella misma. Cuando habla del Apocalipsis apunta maneras. Ese es su mejor papel, no muy distinto de cuando grita pidiendo que venga un exorcista para hacerse cargo de Hugo.

Hugo dice que prefiere ver a Mila en su contra que sin hacer otra cosa que quejarse. No sé si al repescado le va la marcha o es que le va la marcha. Admiro su capacidad para enfrentarse a varios compañeros a la vez sin que le hagan desfallecer. Yo tiraría la toalla a los cinco minutos, solo por pereza de tener que pelearme con tanta gente junta. Supongo que con sus soliloquios mirando el horizonte quiere compensar tanto ataque gratuito, aunque tampoco ayuda a dejar a un lado la sensación de frenopático que produce a veces esa casa. Mila y sus pupilos tampoco se cansan, ni reparan en que en el todos contra uno no sale bien parado el grupo, más bien beneficia al uno. Mi duda es si el componente humorístico que le pone Mila es suficiente para que no se vea cruel lo que están haciendo con Hugo.

Entiendo que es una tentación decir que Hugo se lo ha buscado. Quien siembra vientos recoge tempestades, y Hugo no ha tenido nunca una actitud que ayude a evitar la confrontación. Si recibe palos es porque él también los da, aunque el intercambio sea en todo caso desproporcionado. No le da para devolverlo todo, ni con mucho. Le siguen haciendo feos y mostrando desagrado por estar entre ellos. Cualquier cosa es motivo de mofa y befa. Me resultó sarcástico ver a Noemí vistiendo un indescriptible modelo con mucho ‘brilli-brilli’ y que no venderían ni en Saldos Arias por puro bochorno, criticando la camisa con la que Hugo volvió a la casa repescado. Cualquiera diría que no tienen un espejo a mano cuando están rodeados de ellos.

Que Noemí o Antonio David se apunten al tiro al blanco con Hugo lo entiendo porque es su oportunidad de destacar un poco, pero a Mila no creo que le haga ninguna falta. Las aguas andan revueltas en ese grupo, especialmente desde que el domingo descubrieran quiénes están nominados y que Mila salvó a Antonio David. El jueves eran cinco contra tres y quedaron nominados dos de cada grupo. Ni siquiera son capaces de pensar bien sus nominaciones. Todavía no necesitaban nominarse entre ellos y lo hicieron. No fue solo Antonio David, que nominó a Alba. También Estela nominando a Antonio David.

Salvo Alba, la afectada de forma directa, nadie ha expresado malestar porque Mila salvase a Antonio David. Sin embargo, unos días antes se alegraban en el baño de que Estela le hubiera dado un punto. No solo porque todos deben pasar por la palestra, también porque hay cosas de este concursante que no les terminan de gustar. Antonio David se ha salvado dos semanas consecutivas, gracias a Noemí y a Mila. El domingo Mila dijo primero que le encantaría volver a ganar la prueba de jefe de la casa para salvar a Alba. Luego rectificó y afirmó que volvería salvar a Antonio David todas las veces que pudiera.

“Podían haberme dejado tranquila esta semana”, decía Alba amargamente. Cuando se tengan que nominar entre ellos la paz va a estallar en mil pedazos, y eso pudiera ser este mismo jueves. Hay tres posibilidades entre cuatro, de hecho. Ya sea porque es expulsado Gianmarco como si lo son Joao o Adara. Como dije ayer, Antonio David y Estela pueden ser las primeras víctimas del grupo, aunque no descarto que Alba también, sobre todo si definitivamente decide plantarle cara a Mila. Antonio David ya se ha salvado demasiadas veces, y a Estela la han vuelto a recibir con los brazos abiertos porque, de momento, son 6 puntos en las nominaciones.

A Estela le pesa la culpa de no haber aprovechado el tuit del domingo para explicar sus vaivenes de un grupo a otro. La pregunta hablaba de chaquetas y ella se colgó del símil con una “respuesta de mierda”, como la calificaba ella misma ayer. Estaba muy enfadada porque el programa le hiciera una pregunta hiriente como esa, más habiendo pasado un mal día. No entienden los concursantes que esas preguntas, por hirientes que parezcan, son una oportunidad única para poderse explicar ante la audiencia. Así se lo debieron explicar en el ‘confe’ y parece que al final lo entendió.

Estela aprovechó la charla con algunas compañeras para hacer lo que no hizo en su momento e intentar explicar sus cambios de bando. He de decir que sus explicaciones fueron igual de poco convincentes que siempre. El que se quisiera apartarse un poco de Adara porque no le convencían algunas cosas de ella no quiere decir que debiera separarse del grupo y pasar de nominar con ellos a nominarlos a ellos. Todos son libres que cambiar sus alianzas, pero insisto una vez más en que cuando los cambios son tan rápidos es más fácil que sea visto como un cambio de chaqueta, o sea, puro interés.

Joao se cree la mano que mece la cuna, pero no lo es tanto. Está consiguiendo manipular a Adara y a Gianmarco. Además, logró que el programa hiciera concursante a Pol. Sin embargo, con ‘el tercero’ no ha pasado nada, y eso le trae por la calle de la amargura. “Dos meses es mucho tiempo”, dice que le soltó el ‘súper’ y por eso piensa que ‘el tercero’ ya no está. También está extrañado porque no haya hecho ninguna aparición durante el concurso. Salvo que Pol le diera alguna información al respecto, no sé cómo puede estar tan seguro de que no lo ha hecho.

Si Joao quería evitar que se siga hablando de sus montajes amorosos debería tener más cuidado con las cosas que dice. Ayer metió finalmente la pata al final afirmando que ‘el tercero’ le dijo antes de entrar lo siguiente: “Si Pol entra al concurso se acabó”. Resulta complicado no pensar que lo tenía todo pensado previamente con revelaciones como esta. De manera que con ‘el tercero’ ya había comentado la posibilidad de que entrase Pol. Además, Joao siempre ha mantenido que ‘el tercero’ no saldría a la luz nunca, asegurando que si lo hiciera no quería saber nada más de él. ¿A qué viene ahora esa extrañeza porque no haya aparecido? Se coge antes a un adivino que a un cojo. Más si es mentiroso.

El gato responde

Reconozco que tras mi escrito de ayer pensé que me iba a caer la del pulpo y no ha sido para tanto. No obstante, muchos lectores se quejan porque entienden que no he dejado tiempo de reacción suficiente a Adara para aclarar sus ideas y terminar de procesar todo lo que está pasando. También hay algunos que utilizan explicaciones relativas a su situación personal, desde la edad hasta que haya sido madre hace tan solo unos meses y pueda estar pasando la habitual depresión postparto. Me hago cargo de todo eso. La prueba está en mi escrito, concretamente en las siguientes líneas:

“Adara todavía tiene la oportunidad de usar la sala de confesiones para lo que vale y dirigirse desde allí la audiencia para abrirse en canal en lugar de seguir el consejo de Joao que le plantea congelarlo todo hasta salir de la casa para mientras tanto hablar mucho y bien de Hugo Sierra con el fin de que se note lo menos posible lo que le pasa. O sea, ocultar la realidad en un programa de telerrealidad. Este consejo de Joao no puede ser más nefasto”.

Digo que todavía está a tiempo. No está todo perdido. Aunque Joao puede ser en buena medida responsable de que Adara haya intentado ocultar la realidad, ella tiene personalidad suficiente para decidir lo que hace. En todo caso, esta es mi única crítica a la situación, por lo que no entiendo el resto de apelaciones. Entiendo su situación personal y no me parece que tenga nada de particular si decide dar un nuevo rumbo a su vida. Nada que objetar al respecto. Tan solo estoy pidiendo que no me intente engañar y le doy todavía un plazo para que sincere. Creo que no estoy pidiendo mucho.

Moleskine del gato

Hacen conjeturas en la casa sobre si hoy se salva un nominado o lo hacen dos. Mis esperanzas sobre el Límite 48 horas de esta noche están en todo lo alto. Estoy deseando ver el vídeo del ‘confe’ donde Adara habría confesado a Joao su deseo de separarse de Hugo Sierra, su pareja. También me encantaría que en la casa vieran el vídeo donde Mila dice que, con un poco de suerte, se piran este jueves Alba o Adara. Para Adara no es sorpresa, pero Alba puede sacar de golpe a Mila de la cuarentena y ese puede ser uno de los más grandes momentos de la edición. También deseo ver si se salvan dos nominados, como pienso que será. Y ojalá en el duelo resultante esté Gianmarco.

El italiano está convencido de que se va a salvar hoy y apela de continuo al 1,3 % con el que supuestamente se salvó la última semana para presumir que eso volverá a pasar y sacar pecho ante Hugo. “A ti te expulsaron y yo me he salvado con un 1,3 %”, decía Gianmarco, y Hugo ni siquiera le recordaba que luego ha sido repescado. No sé lo que dirá Gianmarco cuando descubra que ese 1,3 % no fue tal. Se trata de una información no actualizada, porque la víspera de su salvación el menos votado tenía un 22,4 %. Como esto no lo va a poder saber, confío en que se le bajen los humos no salvándose esta noche.

El Gato Encerrado