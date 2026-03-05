Así se han lanzado desde el helicóptero todos los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Lara Guerra 05 MAR 2026 - 22:14h.

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' se enfrentan al gran salto en helicóptero

¡Estos son los sorprendentes objetos personales que se han llevado los supervivientes a Honduras!

Comienza el reality más cañero de toda la televisión, 'Supervivientes 2026' ya ha dado el gran pistoletazo de salida y los concursantes están preparados para enfrentarse a esta gran aventura. Y para su inicio, como no podía ser menos, los 18 concursantes confirmados han puesto rumbo al primer programa con el icónico salto en helicóptero ¿Qué salto será el mejor?

Ivonne Reyes

La primera en hacerlo es Ivonne Reyes quién desde el primer momento ha dejado claro que está lista para dar todo de ella. Asimismo aseguraba que esta aventura le causa "vértigo"; sin embargo deja claro que "está dispuesta a darlo todo y aprender muchísimo". Ya desde el helicóptero la nueva concursante mostraba su gran ilusión a través de gritos y confesiones cómo "¡Jorge, estoy cagada! No soy consciente de que voy a tirarme ya; háblame pregúntame cosas, que estoy nerviosa. Se lo dedico a mi hijo, que le amo y gracias a todos por darme esta oportunidad. Gracias, España".

Toni Elías

El siguiente en comenzar esta apasionante aventura es Toni Elías. A sus 42 años, llega al reality con ganas de dar comienzo a la nueva oportunidad de su vida. Con nervios e ilusión es el segundo en tirarse el helicóptero. No ha dudado en expresar lo "contento" que está, asimismo confiesa que se siente como "en una salida de un gran premio". Con una gran sonrisa en todo momento, el concursante dedicaba su salto a "mis hijos, mi mujer, familia, amigos y a todos. A tope".