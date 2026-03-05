Celia Molina 05 MAR 2026 - 15:25h.

La influencer Karla Thaynnara ha fallecido a los 25 años tras sufrir un terrible accidente de moto en una autopista de Brasil

Con su prematura muerte, tras la que deja a una hija, ya son cuatro las influencers fallecidas en Brasil en las últimas semanas

El 'Daily Mail' ha comunicado, a raíz de una información publicada por el medio brasileño Correio Braziliense, la trágica muerte de Karla Thaynnara, una influencer de 25 años que solía mostrarse en sus redes sociales su afición por las motocicletas. Según ambas publicaciones, la creadora de contenido falleció el pasado martes 3 de marzo cuando su moto chocó contra un coche mientras conducía por una autopista cercana a la ciudad. Karla Thaynnara murió en el acto, dejando atrás a una hija pequeña.

La tragedia familiar se agravó unas horas después del accidente, ya que una publicación póstuma en las historias de Instagram de Thaynnara anunció el miércoles que su padre falleció poco después de enterarse de su muerte. Según el 'Daily Mail', el padre de la influencer, el oficial retirado de la Policía Militar José Carlos Andrade Nogueira, se dirigió al lugar del siniestro. Tras ver los restos del vehículo, se quitó la vida.

El padre de Karla se quitó la vida tras ver el lugar del accidente

El medio británico señaló que los agentes de policía que llegaron al lugar del accidente intentaron intervenir para impedir que Nogueira se suicidara, pero no lo consiguieron. Por ello, sus familiares comunicaron ambas muertes al mismo tiempo a través de las redes sociales: "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Karla y José Carlos. El velatorio se realizará el miércoles 4 de marzo el cementerio Campo da Esperança", decían en un storie, junto a las fotos del padre y la hija fallecidos.

Una publicación posterior mostraba una foto de una motocicleta y señalaba que una caravana de motos viajaría en honor a Thaynnara. A continuación, la cuenta compartió un breve vídeo grabado desde una moto en movimiento mientras recorría una sinuosa carretera montañosa. "Mi princesa, permanecerás para siempre en nuestros corazones", decía la leyenda, sin que se conozca la autoría de la grabación.

La cuarta muerte de influencers brasileñas en un mes

En sus últimas publicaciones, Karla había mostrado sus duras sesiones de entrenamiento físico y hasta las fotografías de su 25º cumpleaños. También solía aparecer con su hija, que se ha quedado huérfana de madre desde el fatídico accidente. En estas fotografías sus fans han aprovechado para mandar sus mensajes de condolencias a la familia por su doble pérdida: "Es imposible escuchar la noticia y no conmoverse. Que tú y tu padre estén en los brazos de Dios, con el alma reconfortada, y que el Espíritu Santo consuele a quienes los amaron y a quienes aún los aman, especialmente a tu hija", puede leerse en su muro.

La muerte de Karla (y la de su padre) es la cuarta que se registra en las últimas semanas entre las influencers brasileñas. El país quedó completamente conmocionado tras la muerte de la abogada Gabriela Martins Santos, quien quedó en coma tras someterse a una tratamiento de fecundación in vitro. También causó un gran impacto la muerte de María Rita, una joven creadora de contenido que sufrió hasta cuatro infartos mientras maquillaba a su madre en su domicilio; así como el fallecimiento de Derleya Alves, una joven que falleció recientemente ocho días después de someterse a una operación de aumento de pecho.