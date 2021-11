El imprescindible rol de Luis Rollán









Luis Rollán cumple un papel imprescindible en este reality. De manera claramente voluntaria ha decidido tomar un rol que le convierte en engarce entre el resto de los concursantes. Sirve para trabar las tramas, de las que se convierte en correa de transmisión. Digo mal que es un rol imprescindible porque podría no haber nadie encarnándolo, pero tengo plena convicción de que sería todo peor. Si Luis no existiera habría que inventarlo, y me parece profundamente injusto que no se le esté reconociendo en lo que vale. Más bien al contrario, observo una tendencia a desprestigiarle como concursante con críticas que no reconozco como ciertas.

Se dice de Luis que es poco comprometido y no dice lo que piensa para poder llevarse bien con todos. ¡Meeec, falso! Se lleva bien con unos y con otros a pesar de que con mucha frecuencia de su opinión. He visto a Luis defender a Emmy cuando los gemelos la machacaban día sí y día también. Además de la alemana, que era su ojito derecho, también ha defendido de manera vehemente y pública a Isabel y a Sandra cuando eran objeto de las invectivas de Miguel Frigenti. También ha sacado la cara por Cristina o Adara cuando eran víctimas de la ira de Lucía Pariente. Y, sin ir más lejos, el pasado jueves fue el único que pidió la palabra para defender a Luca, calificando de disparate las acusaciones de comportamiento agresivo por parte de Canales y los Gemeliers.

Su defensa de Luca me parece definitiva, no solo porque haya sido el último episodio, también porque nadie más pío. Ni siquiera Cristina, que intervino porque le preguntó Jorge Javier, pero no había pedido la palabra. Solo Luis quiso significarse en dar su opinión en ese caso, pudiendo costarle la enemistad con otros concursantes. Que defienda lo que cree justo independientemente de si beneficia a un grupo u otro no le hace menos comprometido, sino todo lo contrario. Otra cosa es que sepa hacerlo con inteligencia o picardía suficiente como para seguir tratando a todos con idéntica cordialidad y lograr que apenas le nominen (4 puntos en 8 nominaciones).

Es contrario a la realidad decir que Luis no saca la cara por nadie. Puede que diga a cada uno lo que quiere escuchar, o que le guste estar metido en todas las salsas, teniendo la suprema habilidad de no salir salpicado prácticamente nunca. Pero eso es precisamente lo que valoro en este concursante porque sirve de ligazón al grupo. Sus consejos facilitan la unión y concordia en lugar de promover el agrio enfrentamiento. Y esto hace que Luis esté siempre tejiendo lo que otros destejen, representando entre todos una Penélope grupal. Luis no tiene tramas propias porque está presente en las de los demás, lo cual lejos de ser algo malo supone un sacrificio digno de admiración.

Hay un nuevo grupo minoritario en la casa. Lo verbalizó Adara durante la fiesta del viernes. Mientras ella y Sandra observaban bailar a sus compañeros, afirmaba: “Mira el grupo mayoritario. Ahora nosotros somos el minoritario”. Cuando dice nosotros se refiere a Sandra, Julen y ella misma. Es sabido que el grupo minoritario suele tener ganadas las simpatías de la audiencia, aunque no sé si también es así cuando las cosas parecen tan forzadas. Esto me sirve para apuntar (y apuntalar) una tesis sobre el cambio en la relación entre Adara y Cristina que posiblemente tenga ocasión de desarrollar más en días posteriores.

Adara sabe que Luca y Cristina son favoritos de la audiencia. Por otro lado, ya no son nominados masivamente como lo estuvieron siendo durante semanas. Además, algunos compañeros se les han acercado y tienen ahora mejor relación con ellos. Es decir, han dejado de ser el grupo minoritario. Por tanto, Adara habría visto la posibilidad de debilitar la popularidad de los favoritos enfrentándose a ellos. En realidad, con ponerse en contra de uno de los dos bastaba, y está claro: el eslabón más débil era Cristina. Por otra parte, el rol del grupo minoritario había quedado vacante, lo cual le permitía a Adara algo más que jugar a ser la víctima de una Cristina que pretende un enfrentamiento silencioso con ella.

También podía Adara formar parte de un nuevo grupo minoritario si se aliaba con Julen y Sandra. La otra parejita de la casa había quedado huérfana de padre y madre (virtuales) al perder a Lucía y Canales. Además, estaban enfrentados a Gemeliers (aunque ahora dicen que ya lo han arreglado) o Isabel y, por consiguiente, a Cynthia. Era el combo ideal. La hipótesis de que Adara haya dado un ‘rotondazo’ por los motivos que expongo se vería complementada por la posible influencia de un críptico mensaje de su madre, quien le dijo: “Ya encontrarás tu sitio”. Con esto pudo querer decir que se diera tiempo hasta estar totalmente integrada, pero Adara ha podido pensar que estaba en el lugar donde no debía estar y eso le habría animado a hacer el cambio.

También podría ser que Cristina temiera que la audiencia estuviera más del lado de Adara que del suyo y eso le haya llevado a ignorarla para intentar eliminar obstáculos y seguir haciendo su concurso sin nadie al lado que no sea Luca. Una vez más está claro que simpatizar más con Adara es creerse esta tesis y hacerlo con Cristina ayuda a estar de acuerdo con la otra. Lo que me parece injusto y demasiado parcial es considerar que Cynthia ha cambiado de rumbo al apoyarse ahora en Cristina, pero no decir lo mismo sobre una Sandra que ahora hace grupo con Adara. La misma Sandra que hace tan solo una semana se llevaba a matar con Adara, se acusaban mutuamente de no hacer otra cosa más que dormir y se daban 2 puntos la una a la otra. Sandra y Julen han nominado a Adara todas las semanas menos esta última. Entre los dos le han metido 11 puntos. Pero ahora dicen que siempre les cayó bien y la han estado defendiendo.

Los Gemeliers enfrentados a Julen y Sandra recordaban un poco a Adara y Cristina porque se acusaban mutuamente de no dirigirse la palabra desde las nominaciones del jueves pasado. Mientras los cantantes le decían a Luis que la pareja no les hablaba, estos se sinceraban con Adara afirmando que Dani había aparecido en la cocina esa mañana sin tan siquiera contestar los buenos días. Al final media casa dejará de hablar a la otra mitad y asistiremos a un grupal enfrentamiento silencioso. Lo ideal para un programa de televisión, donde solo Jesús Quintero se ha atrevido a jugar con los silencios. Por algo se hacía llamar “el loco de la colina” (aparte de por ‘The fool on the hill’, la canción de Beatles).

Secretos

Conocimos anoche el secreto de Canales: perdió la virginidad con una persona ‘trans’. Fue con 14 años y lo ha mantenido en secreto hasta ahora. Por esta vez el secreto de un expulsado no fue nada decepcionante. Hasta el momento, 8 secretos se han desvelado tras la expulsión del concursante y solamente 4 fueron adivinados en la casa. También se habilitó el pulsador y, como de costumbre, se adelantaron los Gemeliers a todos los demás. Su apuesta fue que Luca ha sido kelly. No han tenido todavía el necesario careo y ya veremos si ganan las ocho esferas del italiano o logran que engrose aún más su colección. Personalmente veo más posible esto último.

No se sabe todavía el secreto de los concursantes que siguen: Luca, Isabel, Cynthia, Luis y Adara. Bien es cierto que el de esta última no lo conocen los concursantes, pero sí es conocido por los espectadores al haber entrado con el programa empezado. Por tanto, solo quedarían cuatro secretos por adjudicar, por lo cual me parece el momento apropiado para atreverse a hacer una apuesta múltiple. Vamos allá: Adara hizo el amor en un funeral (de esto no hay duda), Luca se hizo famoso el día que nació, Cynthia tuvo una relación con un jugador del Real Madrid, Isabel fue kelly y Luis es amante de un presentador.

Más de uno de estos secretos tendrá algo de trampa. Por ejemplo, si acierto con Cynthia puede referirse a que ha conocido en persona a Cristiano Ronaldo, lo cual ya supondría haber tenido una relación con él, aunque por "relación" solemos entender que se refiere a una relación sentimental. En cuanto a los demás, cualquier puede haber trabajado en labores de limpieza (en hostelería o donde fuera), incluso Isabel; Luca nació un primero de enero, por lo que fácilmente pudo salir en los informativos de televisión como uno de los primeros bebés nacidos en Italia en el nuevo año; y lo que más me intriga es que Luis pueda tener una situación sentimental desconocida, aunque veremos si ese secreto no tiene más truco que trato (ahora que vivimos Halloween). También pienso que Luis puede haber sido kelly e Isabel ser amante de un presentador, en cuyo caso sería este secreto el que más truco tendría.

Observatorio de nominaciones

Aprovecho este día festivo en el que una vez me ha tocado madrugar y que coincide con el paso del ecuador del programa para hacer un repaso a las nominaciones que han tenido lugar en esta primera mitad y sacar algunas conclusiones.

Todavía ningún concursante ha logrado superar el número de puntos que recibió Miguel Frigenti (89) en solo tres nominaciones. Cerca se ha quedado Cristina (88), después de los recibidos el último jueves. Adara (76) también lleva buena carrera tras cuatro nominaciones. Completa el póker de ases Luca (60), seguido muy de cerca tanto por Cynthia (57) como por Sandra (54). Y podrían haber sumado más si Cristina no hubiera sido inmune la semanas tercera y sexta, o no hubieran recibido una nominación directa Luca (la quinta semana) y Cynthia (la cuarta).

Estos seis concursantes (el póker de ases de las nominaciones más Cynthia y Sandra) suman muchos más puntos (424) que el resto juntos (235). Curiosamente, los menos nominados hasta ahora son Luis (4 puntos en ocho nominaciones hasta el momento) y Sofía (2 puntos en tres nominaciones). El marcador personal quedó en blanco cuatro veces para Luis, dos para Gemeliers e Isabel, así como una vez para Julen, Fiama, Lucía y Sofía. Obviamente, no incluyo ni a los inmunes ni a aquellos que recibieron una nominación directa, ya contabilizados antes.

De todo lo anterior se puede colegir que una parte de la casa ha estado en peligro desde el principio, mientras que los Gemeliers, Julen y Sandra disfrutaban de una vida mucho más plácida.

Moleskine del gato

Los porcentajes oficiales ciegos estaban así anoche: 50,0 %, 35,5 % y 14,5 %.

En el juego de responder mensajes de otros compañeros haciendo de haters los Gemeliers ocultaron ser autores de la pregunta a Cristina y Luca sobre si su relación es un ‘carpetazo’ para llegar a la final o hay sentimientos reales. Una vez acabado el programa confesaron que el mensaje era suyo, digamos que in extremis.

Al hilo de ese mensaje le hizo Adara a Luca una pregunta bastante clave sobre si con su actitud no puede estar dando vanas esperanzas a una persona. Estaba claro que se refería a Cristina, pero igual a Luca le traicionó un poco el subconsciente cuando preguntó: “¿A cuál de las dos?”. ¿Dar esperanzas a su ex? ¿Esperanzas de volver? Luego lo arregló un poco, pero parece que tiene a su última novia demasiado presente todavía, lo cual es completamente entendible.

Adara quiere una hora sin cámaras con Rodri. Una hora sin cámaras con alguien de fuera se llama “vis a vis”.

No veo más amenazante a Isabel cuando sugiere que Adara merecería una sanción por hacer bromas pesadas que cuando Adara habla de sus ganas de dar su opinión y asegura que no lo hará porque le puede “costar la expulsión”. ¿Qué quiere sugerir?

Canales estaba anoche muy molesto porque le hablasen de cosas de fuera del concurso, pero el jueves con Jorge Javier no parecía tan incómodo cuando solamente le hablaba del ‘poli’ que había hecho su madre, igualmente ajeno al concurso.

Dice Sofía: “Por intentar mediar estoy aquí”. Menuda manera de intentar reescribir la historia. Está aquí por violencia física hacia un concursante. ¡Que no somos tontos!

Cynthia soltó el otro día un sorprendente “te como los huevos” que al parecer fue producto de una confusión al mezclar los dichos “te como la cara” y “olé tus huevos”. Sirvió para que nos hiciéramos unas risas a su costa.

