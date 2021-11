Cristina Porta manda un mensaje anónimo a Adara y tras leerlo confiesa que ha sido ella

Adara no se toma nada bien las palabras de su compañera: "Es decepcionante"

Sandra Pica defiende a su compañera Adara tras las palabras de la periodista

Los concursantes se han enfrentado a los mensajes anónimos de sus compañeros, que han escrito con anterioridad en secreto, haciendo parecer que son de las redes sociales. Algo que no ha gustado a ninguno, pero que ha terminado en una fuerte discusión entre Adara y Cristina Porta.

Los concursantes mandar mensajes anónimos a sus compañeros: Adara recibe el de Cristina

Cristina ha decidido mandarle uno de estos mensajes a su compañera: "Antes de entrar a la casa, criticabas duramente a Cristina, incluso pediste su expulsión. Luego fuisteis amigas y ahora le provocas continuamente. ¿Vuelves a pensar como antes o te viene bien enfrentarte a ella?".

La reacción de Adara a la pregunta de la periodista

Adara, a la que no le ha gustado nada el comentario, ha pedido saber de quién ha sido y Cristina ha levantado la mano. Tras lo que la ya concursante de varios realitys ha contestado: "Me he quedado a cuadros, pero a la ultima persona que se lo hubiera mandado hubiera sido a ella. La que ha buscado el enfrentamiento silencioso ha sido ella". Adara asegura que "nunca he buscado enfrentarme a ella" y es que explica que "la quería a mi lado hasta que la audiencia decidiera, ha decidido ella apartarse de mi. Es decepcionante".

"Las frases provocativas no han sido de mi parte, prefiero ignorar a una persona a provocarla, y ella lo hace constantemente conmigo", ha contestado Cristina. La periodista ha puesto como ejemplo un momento en el que Adara le dijo que "se cree la jefa de la casa" durante la prueba, algo que con lo que ella no está de acuerdo: "No soy la jefa, pero yo lo pongo todo en las pruebas, tareas del hogar, en todo".

Sandra Pica defiende a su compañera y critica la actitud de Cristina Porta