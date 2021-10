Los habitantes de 'La casa de los secretos' han podido leer estos mensajes sin saber si era un mensaje de las redes o si de alguno de sus compañeros. Isabel Rábago se ha enfrentado a su texto escrito por Adara: "¿Te preocupa tanto tu imagen que te llega a nublar hasta el punto de convertirte en un muermo?". "A mí no me nubla nada y no me preocupa mi imagen porque estoy siendo como soy", ha contestado la periodista, sin tener ni idea de si es de alguien de la casa.

"¿Por qué, de repente, has decidido cambiar tus amistades en la casa e intentas buscar discusiones a la mínima?", ha sido el mensaje de Sandra Pica a Cynthia, que no estaba para nada de acuerdo: "No he cambiado todas las amistades, simplemente he evolucionado con otras personas de la casa". La concursante cree que solo han podido ser Julen, Sandra o Adara, apostando por esta última como primera opción.