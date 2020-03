Ivana y el “incrustrador” Hugo suben la temperatura









Hugo e Ivana se reencontraron en isla Desvalida y no dudaron en calentar la noche bajo el edredón. Lo único que no me cuadra mucho de la escena es el maldito edredón. ¿Desde cuándo tienen tales lujos nuestros náufragos? En Supervivientes 2020 hacía falta un edredón para facilitar la cosa entre la parejita. Hugo habló de amor de nuevo anoche, supongo que para desgracia de sus defensores. ¡Qué mala pata! Con lo que ellos se han esforzado en negar que ahí hubiera amor. ¿Quién ha hablado de amor?, preguntaban. Pues primero este gato, y luego Hugo Sierra, el “incrustrador” de los cayos Cochinos, según Yiya. “No sé si se aparean o se incrustan”, dijo esta concursante. Apunten “incrustrador” como buen sustitutivo de “empotrador”.

Lo del edredón era broma. Debo decir que ni siquiera estoy seguro de que fuera un edredón. Hablando en serio diré que solo le pongo una pega a las imágenes nocturnas de infrarrojos mostrando el apareamiento (o “incrustración”) de los dos supervivientes. Por lo que sea, no me produjo vergüenza ajena, como a Adara. Ni me pareció repugnante la banda sonora. Mejor ese inequívoco golpeteo que tener la duda de si son gemidos o la matanza del cochino, como me pasó con Violeta y Fabio. Por cierto, les deseo que pasen lo mejor posible la febrícula y nos cuenten pronto que el virus ha cogido las de Villadiego (o sea, que se ha pirado). Mi pega a la escena del polvo del reencuentro entre Ivana y Hugo es que no deja duda alguna. A veces el movimiento no es claro y da para plantearse si ha sido penalty o falta fuera del área. Pero aquí está todo clarito. Imagen y sonido muestran las cosas perfectamente, no dejando espacio a la imaginación.

Como lo de debajo del edredón no deja lugar a la duda, mejor aclararé aquello que no han sabido entender los concursantes interesados, y tampoco algunos espectadores u opinadores. Decía anoche Hugo: “No entendimos que no nos quisieran adentro”. No se refería a lo de la coyunda. Cuando dice “adentro” se refiere en el concurso y está hablando de la eliminación de Ivana y él, que salieron uno tras otro el jueves de la palapa a consecuencia del voto popular. En primer lugar, se debería tener en cuenta que durante la semana el voto es para ganar. Por tanto, no es que la audiencia votante decidiera su eliminación. Simplemente tuvo más votos Fani el martes y Cristian el jueves. Lo del martes tiene difícil explicación, pero una vez salvada Fani está claro por qué el jueves pasó lo que pasó.

Estando en liza Ivana, Hugo y Cristian, está claro que quienes defienden a los dos primeros decidieron votar por el hermano de Sofía para que así la parejita siguiera junta entre los desvalidos. Solo se podía quedar uno, y si la audiencia llega a querer dentro a Hugo, como él dice, se hubiera producido su separación de Ivana y no habríamos tenido las imágenes de la subida de temperatura entre ellos dos. Por cierto, anoche Rocío aparecía cruzada de brazos mientras Jordi González hablaba con los siervos, lo cual explicó después que era porque estaba refrescando. Lo que para nosotros es un bulto feo y sospechoso y a Adara tanto le avergüenza, no es solo un buen ejercicio gimnástico para mantener la forma y evitar el anquilosamiento en la isla, sino que también parece una genial forma de paliar el frío.

Es una falacia que el ganador de GH Revolution no haya pasado el primer corte al ser eliminado el jueves. Hubiera sido así en caso de ser expulsado definitivamente. Insisto en que la audiencia quiso mantener juntos a los dos. Una vez aclarado esto podemos seguir con todo lo demás. Por ejemplo, con que fueron precisamente los desvalidos quienes ganaron la prueba de recompensa del ‘Escarabajo peloteo’ y podrán disfrutar de una barbacoa en la playa. Ya vivían mejor que nadie porque tienen lapas que se pueden filetear como si fuera pollo, según Yiya, y se están dando unos festines de cangrejos recolectados por la noche que eso parece la marisquería O'Pazo. Encima ahora ganan la mejor recompensa de lo que llevamos de edición.

La prueba consistía en conducir una esfera gigante por un circuito llevando los ojos tapados y siguiendo las indicaciones de un compañero. Los desvalidos tuvieron la suerte de poder contar con Hugo para ese fundamental papel de indicar lo que debían hacer. Sin embargo, siervos y mortales debían hacer caso al dios José Antonio, que esta vez no necesitaba elegir un equipo porque tendría barbacoa siempre y cuando uno de los dos hiciese menos tiempo que los desvalidos, aunque este detalle a ellos no se lo contaron porque desconocen que existe ese tercer equipo. El papel de Hugo fue fundamental para llevar a su equipo al triunfo con órdenes firmes y claras. José Antonio, que es normalmente muy bueno en las pruebas, se llegó a marear mientras indicaba a los siervos y no supuso una buena ayuda para que ellos o los mortales pudieran ganar.

Tan bien están los desvalidos que no me extraña la aversión que tiene Ana María por la pesca. Ella lo llama “dar de comer a los peces”, porque a menudo se llevan la carnada y no muerden el anzuelo. En el mar Caribe los peces están muy picardeados, por lo visto. Ana María prefiere comerse las caracolas en lugar de utilizarlas como cebo. De nuevo el clásico de dar de comer o enseñar a pescar. Mucha banderita tú eres roja, banderita tú eres gualda, pero a la hora de pescar Ana María no da el callo. No es de buen superviviente contentarse con cangrejos, lapas o caracolas y ni siquiera intentar pescar. Nadie haría ascos a cambiar una caracola (o incluso varias) por un pescadito. Y si no saben pescar que aprendan.

En isla Desvalida pescar, lo que se dice pescar, no pescan. Ni siquiera habiendo pasado por el privilegio de ser dios, como es el caso de Hugo. Parece que es una bendición de los dioses, porque José Antonio ha logrado pescar este fin de semana por primera vez en el mes largo que llevan de concurso. Yiya le explicó a Ana María que las caracolas usadas como cebo estaban podridas y llenas de gusanos. “Eso porque las habéis dejado pudrir”, respondió ella. Igual con un cebo más atractivo los peces se la jugaban más y hasta picaban. Pero no con cebo podrido. Que tontos no son.

Sobre lo demás destacaré dos hechos luctuosos. No, no me refiero a ese abrazo colectivo entre Nyno, Fani y Rocío, más falso que un pez de goma. Nyno pedía que sintieran su positividad, pero diría que no les llegó nada. Es algo a rescatar de días atrás, visto en el resumen diario del viernes, y otra cosa de este fin de semana. Lo primero es que a José Antonio se le cayó la linterna y la mala fortuna quiso que fuera a parar a la frente de Elena. El accidente le hizo de inmediato un buen chichón, con esta peculiaridad que destacó Fani: “Es un chichón cuadrado, no redondo”. Así de cuadriculada debe ser Elena, que hasta los chichones le salen con formas geométricas regulares.

Y luego está lo del desmayo de Barranco. Ferre se empeñó en que bebiera agua y la tenía que beber en ese preciso momento. Porque el agua es muy buena cuando estás débil, has comido poco y te das cuenta de que todavía quedan casi dos meses de concurso, en el mejor de los casos (que es también el peor, según se mire). No sé por qué a Elena le pareció que Barranco tenía la cabeza ida, porque yo simplemente le noté que tenía la mirada perdida, apenas podía hablar, no controlaba los movimientos y le costaba mantenerse sentado. Nada que no le haya pasado a cualquiera tras una noche de excesos, salvo que en este caso no están para juergas. Barranco se encontraba perfectamente anoche, aunque no desaprovechó la ocasión para decir que sigue débil, a ver si caía alguna recompensa extra.

Moleskine del gato

El ambiente en plató es a veces tan bronco que hasta se agradece no poder salir de casa no vaya uno a encontrarse a una Belén Ro llamando “gentuza” a otro contertulio. O a las dos chicas estas tan finas que responden a los nombres de Gloria Ca y Sofía Su despellejándose vivas, con Mayte en segundo plano poniendo la puntilla. “Niñata”, “verdulera” o “Sofea” hasta me suenan a piropos después de haberme parecido escuchar que cada una relacionaba al padre de la otra con el alcohol. Ya sé que empezó Gloria, lo cual ya es el despiporre, pero se subió a ese carro enseguida Sofía. “¿Cuándo vas a pedir perdón al gobierno de España por no respetar el confinamiento?”, preguntaba Sofía a Gloria. Por favor, que el próximo domingo les pongan a luchar en el barro. Pero que no dejen participar a Mayte.

Supimos que Alejandro está bien, engordando y pasando unos días en Honduras porque de momento están los vuelos suspendidos. Por lo que sé, ya habló con su madre y seguramente lo veremos en breve. Vicky también sigue allí. Ha perdido 5,6 kilos y anoche se pudo mirar al espejo, lo cual les produce la misma impresión a todos que a mí pesarme, lo cual prefiero evitar. A pesar de que Vicky no haya dado mucho al concurso lamento si expulsión. Hemos perdido a una cantante mítica de los ochenta y sigue en el concurso Nyno. La vida no es justa.









