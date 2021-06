Lara tiene razones para sentirse utilizada









Cuando piensa que no está siendo grabada por las cámaras Olga le dice a Gianmarco: “Prefiero tener a Lara de amiga que como enemiga”. Cuando sabe que las cámaras están grabando le dice a Melyssa: “Tenemos que salvar a Lara como sea”. La segunda frase es pura retórica porque una vez nominada no parece que puedan hacer mucho, como le respondió Melyssa. Lara tiene razones para sentirse utilizada por sus compañeras, pero aún no sabe muchas de las cosas que han pasado. Los concursantes de realities tienden a pensar que nadie sabe como ellos lo sucedido a su alrededor en el concurso. Sin embargo, con frecuencia sabe mucho más el espectador porque su punto de vista es mucho más periférico y completo.

Visto que había tensiones entre Lara y sus dos compañeras, los chicos no han dudado en forzar en lo posible la ruptura del trío. Detalles como que Gianmarco hiciera los grupos de la última prueba de recompensa dejando a Melyssa y Olga en uno y en el otro a Lara no es algo casual. Otra cosa es que la queja de Lara no tenga sentido y esté relacionada con la creciente costumbre de protestar por todo, pero Gianmarco tiene claro debe hacer lo que pueda para contribuir a separar a Lara de sus compañeras. Esto hubiera sido impensable hace un par de semanas, cuando era necesaria. Ahora deben estar empezando a sentir que necesitan solar lastre.

Lara ha sido siempre el lado débil de la cuerda, justo donde es más fácil que esta se rompa. Impulsiva y sincera, ha sido posiblemente la concursante con menos dobleces de esta edición. Con frecuencia dice las cosas bruscamente, pero sin esconderse. Que el miércoles fuera la única dispuesta a contar la información que supuestamente les dio Sandra Pica demuestra que Lara debió llevarse el reconocimiento por su sinceridad en la dinámica de pasado domingo. No creo que haya estado abducida por Olga, pero sí tengo claro que la relación entre ambas no ha sido igual en la cabeza de cada una. Lara piensa que Olga ha sido su amiga, pero esta la ha visto como una herramienta para conseguir salvarse semana tras semana.

También ha ayudado a que Olga no haya vuelto a estar nominada su efectividad en las pruebas de líder y una proverbial suerte. No se puede llamar de otra forma a que clavase los 950 gramos de la prueba del banquetazo, lo cual la convirtió en líder por segunda semana consecutiva. A estas alturas de la película ser inmune en las nominaciones es importantísimo, y Olga lo está consiguiendo por todos los medios. Pienso ahora que hay un amuleto por descubrir cuya ventaja era poder robar el collar de líder. Y se me abren las carnes al pensar que pueda encontrarlo de manera milagrosa Olga la próxima semana, lo cual prácticamente le facilitaría un pasaporte hacia la final. Si tenemos en cuenta su suerte no es disparatado pensar que esto pueda suceder.

No creo que fuera Tom el único extrañado porque Olga saliese de la mencionada dinámica del juego de verdad diciendo: “No entiendo lo que se está viendo fuera. Soy la persona que va más de frente, no por detrás”. La apelación a lo que se esté o no viendo fuera es porque la audiencia voto que había sido más sincero Tom. Pero me da la impresión de que cuando Olga apela a lo que se ve fuera está pensando en que la opinión de la audiencia puede estar condicionada por la creciente información que durante semanas hemos ido teniendo sobre ella y su familia.

Que Olga no va de frente ya lo sabemos, pero no podemos negar que es prácticamente imposible formarse una opinión respecto a su concurso ajena completamente a esas otras circunstancias que ella conoce en parte. Tanto es así que su comportamiento está condicionado por esas circunstancias de las que hablo. Siempre que tiene ocasión, Olga intenta blanquear su vida. Lo está haciendo, por poner un ejemplo, cuando discutiendo con Tom dice “ningún hombre me ha gritado nunca así”. Olga no está hablando a Tom, sino que le habla a la audiencia y su objetivo es tan claro que no hace falta decir más.

Cuando Omar acusó a las chicas de contar las ventajas que tenían en sus amuletos, contraviniendo las normas que les prohibían decir una palabra a ese respecto, dije que me parecía injusto no solo por la traición per se, sino porque ellas habían hablado en parte por su culpa, porque Omar había preguntado con insistencia junto a Alejandro y al final habían conseguido sacar a Melyssa y Olga esa información. Lo mismo opino sobre la información del exterior que les hayan podido dar los visitantes, comenzando por Sandra Pica y terminando (de momento) por la madre de Alejandro y el hermano de Gianmarco que se encontraban el miércoles con sus familiares. Mal que el invitado cuente, peor que sea presionado por preguntas de los concursantes.

El hermano de Lara ha confirmado que algún concursante no paró de hacerle preguntas sobre cosas que no pueden saber siendo náufragos desde hace unos 70 días. En especial habló de Olga, lo cual es especialmente curioso. De forma que habla de la información que las visitas han podido introducir, pero ella ha presionado hasta la saciedad a Sergio Sajen para que le contase detalles de cierta serie documental programada por Telecinco de manera casi simultánea a la emisión de Supervivientes. Este visitante apenas contó nada a Olga porque no había visto ese programa, pero en otro caso le hubiera resultado difícil no hablar para evitar quedar como antipático. Por eso me parece tan culpable quien da información como quien la reclama.

Hablé antes de la creciente costumbre de protestar por todo en las pruebas. Lo hemos visto en las dos últimas recompensas. En las que debían cazar las bolas lanzadas por una catapulta protestan siempre porque son derribados por un compañero, pero si todos van con el objetivo de coger la bola es imposible evitar los empujones. También protestaron Omar y Olga porque se quedaron sin sus recompensas en todo o parte. Igual pasó en la del barro cuando algunos concursantes se lo metían dentro del bañador y otros protestaban diciendo que eso no estaba permitido. ¿Cuándo aprenderán que las reglas no las ponen ellos?

Lola lleva más de dos meses viviendo aislada y en condiciones todavía peores que las de quienes fueron sus compañeros durante una semana. Palito llegó a playa Destierro dos semanas después y habiendo evitado vivir sola en aquel lugar, pero su desgaste empieza a ser similar al de su compañera. No me canso de decir que urge la reunificación y que termine el destierro. Independientemente de si quedan más o menos semanas para que termine la edición esta tortura debe llegar a su fin. Si era cuestión de demostrar que son extraordinarias supervivientes eso ya estaría.

Hoy quiero terminar con el que puede ser mi momento preferido de esta edición. Jorge Javier da paso a Lara Álvarez, pero esta tiene la cabeza en otro lugar y tiene que ser Olga quien la retorne a nuestro universo. Me río con ganas cada vez que veo el vídeo del momento en el siguiente tuit.

