Lola y Lara siguen siendo desterradas, aunque ya no lo estén









telecinco.es

Comenzó la unificación, aunque ya había empezado antes. Están unificados, pero solo un poco. Quiero decir que no lo estarán realmente hasta que todos los concursantes tengan el mismo estatus y participen del juego en idénticas condiciones. Esto no se dará todavía ya que Lola y Lara siguen siendo desterradas. Lo único que ha cambiado aquí es tener a todos en la misma ubicación. Pero que vivan todos juntos no les hace iguales. En la gala de esta noche sabremos quién es el menos votado entre Alejandro, Gianmarco y Tom. El eliminado todavía se enfrentará a un televoto con Lara y Lola, es decir, igual que si nada hubiera cambiado. Esta es la reunificación más lampedusiana de las conocidas hasta ahora.

El grupo que todavía habitaba playa Destierro recibió con desigual entusiasmo a Lara y Lola. Gianmarco disimuló su disgusto al reencontrarse con Lara, aunque los demás recibieron a su compañera con aparente agrado. En el caso de Lola pasó casi lo contrario, pocos se alegraron al verla como lo hizo Tom, a quien le tocó recibirla en primer lugar y la cogió en brazos con exagerado ímpetu. Era posible un recibimiento normal, entre el brío de Tom y la frialdad de los demás. Acompañando la sorpresa de estos reencuentros se introdujo la visita de esta semana.

Olga se abrazó a su hermana pequeña y la presentó primero a Alejandro desde la distancia. “Mira, Ale, mi hermana chica”, decía Olga. Diría que estaba haciendo un poco de Celestina. Falta saber si realmente Rosa finalmente se quedó a dormir o no. A pesar de lo que se dijo desde la visita de Anabel Pantoja, anoche me pareció que no habría diferencia con las anteriores visitas. En contra de lo que pensábamos no será esta la última visita. Dije hace días que en puridad Tom tampoco había recibido a un familiar o ser querido. Resulta complicado equiparar la visita de su novia para romper la relación en directo con las de todos sus compañeros. La hermana de Tom viajaba anoche mismo a Honduras para lo que será el último de esos encuentros.

A pesar de que algunos cambios que se observan en esta aventura parecen sacados de El Gatopardo (“cambiar todo para que nada cambie”), hay otros mucho más definitivos. Durante su estancia de desterrados (sin estarlo) dijo Tom lo siguiente: “El palafito también ha cambiado una cosa. Ahora somos mucho más cercanos, nos apoyamos más”. Ya lo creo que les ha cambiado, especialmente a Tom. Tan cambiado lo veo que ahora Olga es su mejor amiga. Así lo dijo anoche cuando tuvo que elegir a dos compañeros para la recompensa de la ducha de agua dulce. Lara fue elegida porque habían hecho juntos la prueba por decisión del azar. Olga fue la otra, y la explicación fue esa confesión del cambio de estatus de esa concursante para él.

Tom ahora considera a Olga su nueva amiga. También debemos tener en cuenta que mañana es día de gala, inmejorable momento para intentar evitar el voto de un compañero. Cada nueva alianza en las vísperas de nominaciones es un logro. Apuesto a que no van a nominar a Tom ni Olga ni Lola. Aquella por razones evidentes, y esta por lo ya comentado sobre su entusiasmo al descubrir que Lola sigue en el concurso y vivirán juntos a partir de ahora. Lola tiene un difícil tramo final de concurso, no solo porque todos los demás tengan a estas alturas una complicidad desarrollada durante semanas que a ella le va a faltar y, por tanto, se sentirá desplazada en muchas ocasiones.

Hay más razones para que Lola vaya a tener un final de edición particularmente complicado. Por ejemplo, el coordinado ataque continuo y machacón de varios colaboradores en los programas nocturnos. Marta López y Carlos Alba se van dando el pie para no salir del monotema con el cual pretenden echar por tierra el concurso de Lola con pretextos que no sé si son más falaces o ridículos. Después de fracasar siendo la segunda expulsada y sin saber lo que es ganar una prueba, Marta dice que Lola no ha hecho pruebas. Menos mal que Alexia puso un poco de cordura recordando cuando ganó una de las más difíciles, según el propio programa. Se trata de una prueba parecida a la que llevó a Alejandro a ser el segundo en abandonar playa Destierro, solo que debían reptar hasta meter la bola en su agujero sujetos por una goma, lo cual hacía la prueba mucho más dura y difícil.

El tercer obstáculo que deberá superar Lola es el generado por tantos compañeros haciendo alabanzas máximas sobre ella. Si tuviera la tentación de dar el concurso por medio ganado estaría poniendo piedras en el eje de las ruedas del carro que pueda conducirla hasta la final. No solo porque se llevaría una decepción si no logra sus objetivos sino porque puede hacerla desprender un peligroso aire de prepotencia, lo cual ya ha podido pasar. Por suerte, creo que Lola es consciente de que puede suceder de todo. Y si no recuérdese que Palito es expulsada frente a Omar, quien luego cae en duelo con Lara. Lola debe evitar caer en el error de Omar, que creía tenerlo todo hecho por tener el apoyo de Anabel, de Belén Esteban y otras figuras televisivas de primer orden. Tener un importante apoyo mediático y muchos seguidores en redes no es suficiente para ganar un reality.

En la prueba de recompensa de verdad que tuvieron anoche se dieron un par de contradicciones. Lara consiguió con su puntería lanzando bolas una enorme lasaña. Además, Tom la eligió para compartir la barbacoa que había logrado en la prueba. Pero es que además de estos dos buenos premios también obtuvo Lara un castigo por apuntar mal y caer en la casilla equivocada. El castigo es no comer caliente durante dos días. O posponen la barbacoa o dejan que Lara se salte el castigo un rato. Y de la lasaña ya empezó a dar cuenta anoche mismo, lo cual también entra en aparente contradicción con no comer caliente. Y si la lasaña estaba fría podemos considerarlo un atentado culinario.

También me parece contradictorio acusar a Lara de ser una follonera que necesita el conflicto para vivir y luego criticarla por no decir las cosas a la cara. Es lo de siempre, si Lara le hace a Gianmarco a la cara el traje que le ha confeccionado hablando con sus compañeros en cayo Paloma diríamos que es una maleducada y que no hacía falta hacer ese daño a un compañero. Pero si se limita a hacer esos comentarios hablando con terceros es que no se atreve a decir las cosas directamente y las va soltando por detrás. Solo vamos a estar de acuerdo todos en una cosa: cuando a Lara se le suelta la lengua tiene más peligro que un mono con una Gillette.

Los últimos dardos de Lara han ido dirigidos a Gianmarco. Por la boca muere el pez y, a pesar de ser dardos certeros, esa incontinencia verbal puede terminar costándole caro a Lara. Lo más suave que ha llamado a Gianmarco es “falso”. “Es la persona más egoísta y más asquerosa que he visto. Ha traído su hermano un plato de Bolognesi y se lo comió solo. Tenía un coco y solo lo dividió entre Alejandro y él”, recordaba Lara pasando unas cuentas facturas del pasado que tenía archivadas en su memoria. “Se le va a caer la careta y el circo encima”, seguía diciendo. Y remataba así su verborrea: “Persona más calculadora, más egoísta, más fría y más falsa es Gianmarco. Hay algo en él, en su mirada, en su forma de actuar, que no me siento cómoda. Está con una lupa conmigo. Si abro un coco porque lo abro, sino porque no lo abro, está siempre pendiente de lo que hago. Como compañero creo que deja mucho de desear”. Confieso que comparto estas palabras, aunque considero una torpeza expresarse con tanta sinceridad como hace Lara.

Moleskine del gato

“Te sobra lo que otras no han tenido nunca”, le ha escrito a Olga su marido. Tengo claro que la frase tiene el claro objetivo de darle a esta concursante una mínima pista, pero suficiente, para poder entender la otra famosa frase con la que jugo el programa. A pesar de eso parece muy triste que tras casi tres meses sin poder ver ni hablar con su mujer siga empeñado en referirse a una tercera persona cuando lo que tocaba era otra cosa.

Alexia se está descubriendo en plató como una repartidora divina de zascas. Este fue para Carlos: “Lola hizo fuego en un día, tú en el barco no lo conseguiste en 25”. Me faltan manos para aplaudir.

Esta noche tenemos una fiesta en los cayos Cochinos. O sea, hay gala. Y no quedan muchas, así que vamos a disfrutarla.

Encuesta









El Gato Encerrado