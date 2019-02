El Gato Encerrado

El obús terminó siendo un petardo









telecinco.es

No sé si ver la gala de anoche fue meterse en el túnel del tiempo o simplemente un chute de realidad, pero tanta actitud caduca y prejuiciosa me produjo cierto pavor. Son una misma cara de la moneda la madre de Alejandro diciéndole a Sofía que ella tiene unos objetivos buscando un chico que distan de lo que puede encontrar en su hijo, el hermano de Antonio aludiendo al interés de Candela por el “color de la cartera” y el expulsado Fortu diciendo que María Jesús es muy guapa y vende belleza. Una cara viejuna que debería estar borrada y extinguida.

El obús a punto de estallar de Fortu terminó siendo un petardo. Una bombeta, que dicen en Valencia, donde saben mucho de esto. Se marchó diciendo que ahora vamos a conocer a Yoli, experta en comunicarse mediante monosílabos. Debe considerar que no hemos podido conocerla bien hasta ahora por su culpa. Creo que la sombra de Fortu es alargada y ella ha permanecido demasiado a su cobijo, pero no creo que vaya a ser mucho más comunicativa ahora que no está. Como pasa tantas veces, Fortu echa a otros la culpa de su fracaso. Más que cantante, parecía un futbolista tirando balones fuera.

Fortu fue expulsado anoche porque ha hecho un concurso horroroso plagado de errores. Con frecuencia pedimos a la audiencia que proteja el espectáculo, pero hay ocasiones que es imposible. Estoy seguro de que Fortu hubiera proporcionado más momentos de interés en el concurso que Yoli. Imposible evitar el rechazo de la audiencia ante tanto error. Fortu ha patinado todo el rato y anoche no fue una excepción. Aludir a la belleza de María Jesús es absurdo. Mucho más a que vende belleza. Si fuera así, no sé dónde está el problema. Puede vender belleza como él rock and roll. Cada cual vende lo que quiere y le dejan.

“No me han dejado romper el muro que hay en esta casa, pero rómpelo tú,”, le decía a Yoli poco antes de salir de la casa. Y seguía así: “Vete a por el cabecilla (Kiko) y luego a por los demás”. Hasta el final ha seguido vendiendo que sus compañeros les marginaron, algo tan falso como que Yoli es simpática y amable. Bastante bien veo a todos portarse con una persona que dijo el martes “no conozco a esta gente, ni me importan, ni quiero tener nada con ellos, ni les voy a volver a ver cuando salga de aquí”. Lejos de reprochar a Yoli tan ingratas palabras no han parado de bromear con ellas.

Alejandro consolaba a Yoli diciéndole que no iba a estar sola porque le harán compañía, aunque no le importe ni sepa quiénes son. Dado que Fortu le pidió matrimonio poco antes de la expulsión bien podría casarse por poderes. Sería la primera vez que pasa algo así en la historia del programa. Fortu hubiera podido llegar lejos convirtiéndose en la conciencia crítica en la casa que da la batalla al ‘clan de Cantora’ y sus adláteres. No le hacían falta mentiras. Tampoco forzar la maquinaria y exagerar ninguna situación. Quiso aplicar viejas fórmulas de éxito en el programa, sin considerar que otro camino es posible. Se puede cambiar el ancho de vía en los trenes y olvidarse de los caballos romanos sin que pase nada.

A Fortu le sobró impostura y le faltó inteligencia. Contra todo pronóstico fue un “macarra de la moral”, en el sentido que canta Serrat (“Son la salsa de la farsa, el meollo de un mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recelo y del canguelo. Los chulapos del gazapo. Los macarras de la moral”). Le decía anoche a Jorge Javier que no ha podido soportar estar siempre escuchando bromas, chistes y canciones. Entiendo que soportar a Antonio es bastante tortura, pero ojalá todos los problemas fueran las bromas y los chistes. Fortu debe ser alérgico al buen rollo.

Pretendían celebrar San Valentín con las visitas de Fede, Sofía y Candela, pero según salió la cosa parecía más bien una película de Tim Burton. Se podía haber llamado “Pesadilla en el Día de San Valentín (la macabra versión de una celebración)”. Fede quiso ayudar a Ylenia cometiendo el error de siempre consistente en dar consejos sobre a quién se debe arrimar o en quién no confiar. Creí entender que era contra Raquel, aunque no descarto que se refiriese también a Yoli y Fortu. El peor enemigo de Ylenia es Fede. Debería saber que no suele sentar bien entre la audiencia que den privilegios e información del exterior a los concursantes. Además de no servir para nada.

Sofía pensó más en ella misma que en Alejandro. Para hacer lo que hizo mejor que no hubiera vuelto a la casa. Sigue cayendo en picado sin perspectiva de que vaya a remontar. También hay una cosa cierta: no podía decir casi nada que no resultase inconveniente. Si vuelve a dejar claro a Alejandro una vez más que no volverán a ser nunca pareja lo está desmoralizando. Si le dice que hablarán fuera y ya se verá genera una expectativa innecesaria, mucho más ahora que Alejandro tiene días suficientes para asumir la situación y dejar de pensar en Sofía. Ella no valoró las consecuencias de su visita y él parece demasiado inocente si pensaba que esa visita podía significar que algo había cambiado en tan solo una semana.

Pero la visitante estrella fue Candela. Me pareció curioso que recibieran a las tres visitas preguntando qué hacían allí. Se entiende más en este último caso, pero es sorprendente que también se lo dijese Ylenia a Fede. En todo caso, Fede fue a intentar ayudarla, aunque fuese un propósito baldío. Sofía a poner cara de pena, dejando a Alejandro más desmoralizado, si eso es posible. Y Candela a felicitar irónicamente por su boda de coña a Antonio y llamarle “el padre de Bambi”, muy divertido todo. También para decirle que se ha sentido utilizada y reprocharle que a los tres días de su salida se haya liado con “esa otra”, o sea, María Jesús.

Ya sabía yo que no guardar ningún luto traería problemas a Antonio y María Jesús. A pesar de ser muy absurdo hay mucha gente que aún lo tiene en cuenta. También algunos piensan que María Jesús era amiga de Candela, aunque convivieron en la casa apenas 23 días y no se conocían de antes. ¿De verdad alguien piensa que eran amigas? A lo sumo se llevaban bien y María Jesús hizo alguna vez de confidente escuchando las cosas que le contaba Candela de Antonio. Si los reproches suelen ser un error en la pareja no te cuento ya lo que han de ser entre personas que han dado por finiquitada su relación, de forma pública en este caso. ¿Qué diablos le importa a Candela lo que tarda Antonio en arrimarse a otra mujer?

Candela puede tener razón cuando acusa a Antonio de haberle sido infiel y afirma que se cree sus propias mentiras. Pero no la tiene en ningún caso cuando dice: “Más me duele entrar aquí con una promesa de que no me ibas a faltar al respeto en nada y a los dos días te vas con otra”. Omite el detalle importante de que cuando es expulsada se encuentran en el ‘confe’ y ella le deja clarinete que son nada, rogándole que ni la llame cuando salga. De nuevo en el túnel del tiempo escuchando que para Candela es una falta de respeto que Antonio y María Jesús hagan lo que les salga del moño como dos personas libres que son.

Tampoco es cierto que haya salido nadie afirmando que tuvo una relación con Antonio mientras este estaba con Candela. No cuento a Amor Romeira, cuya inventiva es tan ilimitada como peligrosa. Y si así hubiera sido tampoco viene al caso. El desordenado carrusel de reproches de Candela a Antonio solo tenía un fin: dejarle en mal lugar y perjudicarle en el concurso. Igual que Julio diciendo que no se cree la relación de Antonio y María Jesús. No sé qué diablos debe entender más allá de que se atraen y se están dando el lote cuando les rota. Si no le gusta que no mire.

La diferencia entre lo que tienen María Jesús y Antonio con otras carpetas falsas vistas en esa casa es que ninguno de los dos ha dicho que esté enamorado. No pasó lo mismo con Suso, por ejemplo, que se había enamorado de verdad por primera vez de una chica a la que no ha vuelto a ver después de terminar el concurso y le bastó un teléfono para despedirse de ella. Deberíamos ser capaces de distinguir las cosas. Quienes dicen que lo de María Jesús y Antonio es una falsa carpeta deben ser los mismos que en las películas porno creen que se van a casar al final.

De todas formas, fue útil la visita de Candela porque, entre otras cosas, vimos a Antonio extremadamente preocupado porque hubieran podido salir muchas personas hablando de la relación que mantuvieron con él, ya fuera mientras estaba con Candela o durante los tres meses en los que, como decían en Friends, estaban en un descanso. No es pequeña la preocupación de Antonio, y eso me resultó enormemente divertido. Con solo una leve sugerencia, Candela le puso en evidencia. Demostración palpable de que se puede sacar una verdad de una mentira.

Candela estuvo genial anoche a pesar de su escasa capacidad para ordenar las ideas y exponerlas de forma más o menos clara. Estuvo bien porque puso en aprietos a Antonio. Ya hemos visto que llora con facilidad, pero que llorase anoche hablando con Candela puede querer decir solamente dos cosas: que tiene muy mala conciencia o que realmente es una persona que todavía le importa. Pero, sobre todo, Candela estuvo bien para Antonio. Le lanzó un salvavidas que le va a venir bien durante un tiempo. Y si parecía que su acercamiento a María Jesús no podía ser mayor mucho me temo que se va a superar a sí mismo. ¿Veremos un Antonio más agobiante todavía?

Digo que la visita fue un salvavidas para Antonio porque los reproches de Candela o no importan nada o son completamente injustificados. Además, se está complicando la repesca. Si Candela regresa repescada le estaría dando un triunfo casi seguro a Antonio o a María Jesús, dependiendo de su actitud. Si Antonio vuelve con ella el maletín sería para María Jesús automáticamente. Si intenta poner piedras en las ruedas a la relación entre los dos sería Antonio el beneficiado. En cualquier caso, la única perjudicada sería Candela.

Observatorio de nominaciones

Así fue el reparto de votos anoche.

Irene y Kiko > Yoli y Alejandro (1) > Ylenia y Raquel (3)

Carolina y María Jesús > Antonio y Juan Miguel (1) > Yoli y Alejandro (3)

Yoli y Alejandro > Antonio y Juan Miguel (1) > María Jesús y Carolina (3)

Antonio y Juan Miguel > Yoli y Antonio (1) > Raquel e Ylenia (3)

Ylenia y Raquel > María Jesús y Carolina (1) > Antonio y Juan Miguel (3)

Nominados provisionales: Ylenia, Raquel, Yoli, Alejandro, Juan Miguel y Antonio. Los líderes Irene y Kiko tenían el poder de la salvación individual. Kiko quiso volver a salvar a Antonio y dejó en manos de Irene la decisión de a quién sacar a la palestra, que se decantó por María Jesús porque Carolina es más cercana a ella. Por tanto, nominados definitivos: Ylenia, Raquel, Yoli, Alejandro, Juan Miguel y María Jesús.

Si la audiencia decide como con Fede seguir desalojando muebles tiene para elegir entre Yoli y Juan Miguel. Es una oportunidad única de soltar lastre ahora que se puede. Si deciden impartir justicia como jueces represores castigarán a María Jesús. Es también una forma de dejar a Antonio sin su juguete y, a su vez, desactivar la posibilidad de una divertida repesca, con Candela dando bien por saco a la pareja de moda en la casa.

Ylenia y Raquel fueron las últimas en nominar y tuvieron intención de sacar a todos a la palestra, con la excepción de la pareja inmune. Tarea imposible ya que con sus votos podían solamente hacer subir a María Jesús y Carolina o a Antonio y Juan Miguel, siendo estos últimos los perjudicados.

Moleskine del gato

Cansa un poco que Kiko e Irene sean jefes de la casa y, por tanto, inmunes en semanas alternas. Anoche ni siquiera quedó claro que no hicieran tantas trampas como los demás, por lo que tal vez debieron elegir con otro criterio el ganador porque ninguna pareja hizo la prueba de forma totalmente limpia. Eso sí, el morreo que se dieron Ylenia y Raquel fue épico.

Espero que pronto varíe la mecánica porque con solo cuatro parejas (y un concursante desparejado) empieza a hacerse complicada la nominación y el privilegio de los jefes se me antoja demasiado importante.

