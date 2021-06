Omar incumple las reglas pidiendo a sus compañeros que le nominen









Omar está agobiado, preocupado y desanimado por la picadura de la araña en su pierna. Por eso ha pedido a sus compañeros que lo nominen y, se supone, también solicitará la ayuda de la audiencia para salir del concurso y emprender regreso a casa. Este obstáculo no está dispuesto a luchar por superarlo. Es humanamente entendible, pero está incumpliendo de manera flagrante las normas del programa. En las mismas se indique que los concursantes no pueden pedir la nominación a sus compañeros ni la expulsión a la audiencia. Si Omar fuera más o mejor seguidor de este programa sabría que en más de una ocasión ha sido un concursante sancionado por hacer exactamente esto que él hace ahora.

No pediré una sanción para Omar, aunque sería lo justo. Lo que espero, en todo caso, es que le muestren su fallo y le hagan entender que no es la actitud. El concursante que decide abandonar sabe que puede hacerlo mientras pague la sanción que se fija en su contrato. Cualquier otra forma de lograr salir de manera forzada se entiende como una trampa. No debería haber duda sobre esto. Cada uno debe valorar la categoría del obstáculo y si desea hacer por superarlo. No creo que deba entrar a juzgar si Omar tira la toalla demasiado pronto o si tiene suficiente aguante. Eso es cuestión de cada uno, repito. Pero si se quiere ir tiene su forma de hacerlo, nada que ver con esta manera de proceder.

Omar y Carlos suman a la picadura de araña que les faltan fuerzas para comenzar el día. Con el estómago vacío, Carlos llega a decir que no le sujetan las piernas para estar de pie. No quiero decir que exageren, pero tal vez deberían analizar si están haciendo lo suficiente para conseguir comida. No sé si se pescará mejor en playa Destierro que en Cabeza de León porque Lola sale a pescar y vuelve muchos días con cuatro o cinco peces de buen tamaño. Si salieran todos a pescar, haciendo turnos durante el día, a lo mejor lograban tener también dos peces y medio diarios para cada concursante. Si a eso le añadimos la dotación diaria de arroz o pasta y las latas, no deberían estar en una situación tan desesperada.

Debo decir que tengo desde hace días una sensación que se va incrementando según transcurre el tiempo. Como espectador de este programa desde siempre la cantidad de arroz que veo repartir algunas veces en playa Cabeza de León me parece muy inferior a lo que se suele ver. No he querido arriesgar a decirlo antes porque podría haber explicaciones para ello. Imaginemos que reparten el arroz durante el día con el objeto de poder comer a mediodía y por la noche. En ese caso se explicarían mis dudas porque estaríamos viendo repartir justo la mitad de lo habitual. Si soy sincero, no creo que sea así, por lo que sigo con la mosca detrás de la oreja. ¿Alguien está guardando o escondiendo comida? Es lo único que se me ocurre.

La solución a los problemas de alimentación el grupo sería que Carlos se concentrase rezando tanto como el otro día. De repente un banco de peces tamaño chanquete invadió la orilla como maná entregado a los concursantes por el mar Caribe. Demasiado bonito para ser verdad.

El problema que generó Valeria para la convivencia en playa Destierro ha hecho que el pirata Morgan pidiera a Lola y Palito que escribieran las normas de convivencia en esa playa. Y, dicho y hecho, las muy aplicadas concursantes elaboraron una tabla que dejaría confuso y sumido en la envidia al mismísimo Moisés. Estas son las normas que han puesto por escrito:

Normas de convivencia de playa Destierro

Todas las decisiones a votación 2 puñados de arroz para comer (arroz muy hecho) 1 lata grande (no jamón) cada 2 días Peces para cenar 1 coco el sábado Lola y Pali comen de la sartén Si no estás seguro de tus habilidades como pescador no pescas El fuego se mantiene con brasa Si comes extra no comes almendras No champú Jabón cada 3 días Cuidar materiales / casa Pali y Lola duermen en su sitio Aquí no se discute, se dialoga Todos los días se recoge leña

Y todo lo anterior se puede resumir en esta especie de colorario: Si no sabes, pregunta.

No quisiera ponerme tiquismiquis, pero igual hay cierta contradicción entre proclamar que todas las decisiones se toman previa votación y dejar determinado un menú diario. Si se trata de dejar claras las reglas a los nuevos visitantes es posible que alguno considere que se deba someter a votación que los peces se coman por la noche en lugar de en el almuerzo. En ese caso sobraría la regla 1 o la 4. En realidad, esa primera regla se contradice con otras cinco o seis. Por otro lado, da la impresión de que están reclamando una posición de privilegio para las dos sobre un tercero. Eso entiendo cuando aclaran que ellas comen de la sartén o tienen su sitio a la hora de dormir. Igual les ha quedado un poco ventajista el ideario este.

El gato responde

No voy a engañar a nadie diciendo que me ha pedido mucha gente que repita esta sección. Esto se lo dejo a los influencers y otras hierbas. En realidad lo repito porque me dejé ayer un par de comentarios más que quisiera responder. Voy con el primero:

Vamos a ver. Dado que la audiencia conoce con precisión la mecánica del concurso (no así los concursantes, al menos antes de la visita de Sandra) las desterradas no fueron expulsadas, en puridad fueron desterradas. La diferencia entre su desgaste físico y el de los demás concursantes es, efectivamente, el de las pruebas exclusivamente. En cuanto a visitas van dos (novios de Lola y Palito) a una (hermano de Lara), por lo que tampoco veo diferencia alguna. Y la expulsión real es decisión de la audiencia, ellas están atadas de pies y manos respecto a eso. No voy a comentar nada sobre el resumen diario porque hablaré de ello en la otra respuesta.

Sí le doy la razón a este lector en que Lola y Palito se creen las reinas del cortijo, lo cual no me sorprende nada. Después de tantas semanas no es que se consideren las reinas, es que lo son.

Y otro comentario más:

Reflexiones tan interesantes como de difícil respuesta. Sobre el primer tuit diré que desconozco el criterio con el que se eligen las imágenes para los resúmenes y vídeos de los programas nocturnos. Por tanto, no estoy tan seguro que se muestre lo más recurrente. Es más, como espectador pediría que en lugar de eso pongan las imágenes que más nos pueden entretener y divertir. En definitiva, para eso estamos.

Sobre tus preguntas solo tengo una cosa clara: cada espectador es un mundo. Lo bueno de un reality como este es que uno puede expresar su preferencia por un concursante sin tener que justificar o explicar en que se basa. Del mismo modo que podemos intentar explicarlo si nos apetece hacer ese esfuerzo. Es la grandeza de este tipo de formato.

Moleskine del gato

Esta noche tenemos una fiesta y será más movida que de costumbre. Los habitantes de Cabeza de León y las de playa Destierro cambiarán de ubicación. El viaje es inminente para todos los concursantes, por tanto. Veremos donde quedarán localizados a partir de ahora. Además de esto habrá una nueva expulsión, el juego de líder que podría cambiar la mala suerte de Melyssa y las nominaciones que determinarán quienes acompañan a esta en la palestra esta semana. Lo vamos a pasar bien.

