Palito ve un fantasma en playa Destierro









telecinco.es

Dice Palito que ha visto un fantasma mientras dormían. No sé por qué, pero los fantasmas se pasean más de madrugada que durante el resto del día. Lo describe como moreno de piel y con rastas en el pelo. Mira qué casualidad, igualito que un garífuna. Podría haber visto una persona de gran estatura, pelo rubio platino, ojos claros y piel marmórea. O sea, lo que vendría a ser un nórdico. Pero claro, en aquel lugar del planeta, es mucho más fácil encontrarse de madrugada con un garífuna hondureño que con un finlandés. Lo extraño es que no le preguntase qué le había llevado hasta allí. Claro, que Palito tiene bien claro que no era real. De ser, sería el fantasma de un garífuna.

A Lola no parece hacerle mucha gracia que su compañera se vea con fantasmas por ahí. Ellas se han acostumbrado a la compañía de la otra y molestan los terceros. Da igual si se llaman Valeria, Sylvia o el señor garífuna que para Palito es un fantasma. También puede ser que Lola tenga envidia porque ella no ha visto nada extraño en esa isla. Ya podía ser más respetuoso el fantasma y aparecerse cuando están las dos despiertas. No se vale aparecer cuando están dormidas. Pero Palito tiene bien claro que no estaba soñando. Queremos tener el testimonio del garífuna y que confirme si es fantasma o solo un poco presumido.

También cabe la posibilidad de que fueran alucinaciones. Palito ha tenido uno de los accidentes más comunes entre concursantes. De manera repetida ha pisado las brasas, pero en esta ocasión se ha hecho daño de verdad. Los dedos de un pie quemados le han podido producir el efecto que estamos comentando. Igual habría podido ver un fantasma que un garífuna, un fantasma con pinta de garífuna o un garífuna un poco fantasma. Me gusta ver como estas dos concursantes se ayudan una a la otra. Aunque quizá sea un concepto un poco equivocado de lo que es ayudar el que tiene Lola. Lo digo porque la he visto coger el pie quemado de Palito y tocarle las ampollas de los dedos. Igual se pensó que era plástico de burbujas y tuvo la tentación de explotarlas.

Las lesiones están a la orden del día entre nuestros náufragos. Por suerte, pocas veces con la fatal consecuencia de obligar a abandonar, como le ha pasado a Carlos. Lamento siempre que un concursante se vea forzado a abandonar cuando su deseo era continuar la aventura. Por mucho que tuviera hambre y las fuerzas cada vez más limitadas, Carlos Alba hubiera seguido hasta el final como fuera. Pero la realidad es muy tozuda y los médicos han prescrito que debe volver a casa para ser tratado de su lesión en brazo y mano izquierda. Tristemente, el concurso ha llegado al final para él.

Carlos ha sido un concursante que tenía muy claro lo que quería. Fue con una estrategia que no puedo censurar porque tampoco le ha salido nada mal. Se ganó el respeto de sus compañeros, que no le han nominado hasta la semana de su abandono, y supo transmitir bien la idea de que él era un concursante superior, lo cual no llegó a demostrar. Como ya he dicho en una ocasión anterior, creo que compartía estrategia con Agustín respecto a llevarse aparentemente bien con todos. A diferencia de su amigo, no supo mantener hasta el final ese propósito y protagonizó algunos tensos enfrentamientos con compañeros. Si bien, supo contemporizar después, no mostrando rencor hacia ninguno de ellos.

Podría haber sido el ganador de esta edición, más por su capacidad de convicción que por merecerlo en realidad. Creerse superior a los demás es una cosa y otra bien distinta convencer a estos de que esto es así. Carlos supo seducir a concursantes y audiencia para que en una buena parte creyesen que era un superviviente superior a todos los demás. Me parece meritorio, sobre todo porque analizando su concurso no lo veo en absoluto así. Los múltiples engaños sobre sus nominaciones hasta terminaron haciéndome gracia. Es un error mayúsculo intentar engañar a la audiencia, pero no a sus contrincantes.

Hablando en positivo de los concursantes dije hace un par de semanas que la campaña de marketing de Carlos ha sido de 10. Pues bien, tengo la sensación de haber sido algo injusto no destacando su predisposición a ayudar a los demás. Atento con sus compañeros, no solo tendió su mano a aquellos que la necesitaban, sino que hizo algún excepcional trabajo. Por ejemplo, entrenando a Tom para la apnea y logrando su triunfo. Sus indicaciones me parecieron acertadas y su táctica inmejorable. Carlos no ha sido el superlativo superviviente que nos quiso vender (con notable éxito), pero aun así considero su baja una pérdida importante. Frente a concursantes que van tan solo a estar y resistir hay que agradecer a quienes, como Carlos, tienen iniciativa y un plan de actuación bien claro. Espero que pueda disfrutar del concurso desde este lado, que es otra bonita experiencia.

Hemos empezado a conocer no solo el poder de varios amuletos que habrán de ir apareciendo en playa Uva, sino incluso dónde han sido escondidos. Es nuestro privilegio como espectadores. Para ello hay que estar atentos a esta web, donde encontraremos todas las claves. El primer amuleto está escondido en el hueco que tiene un árbol en su base y da el poder a quien lo encuentre de vetar a un compañero en el juego de líder.

No solo tienen desde ahora hasta el final de la edición para encontrar los amuletos, también para usarlos. Es decir, pueden encontrarlo esta semana y preferir esperar a una posterior para usar el poder que otorga. Esto es válido igualmente para el segundo amuleto y siguientes. De momento, hemos conocido también que el segundo está en una palmera cerca de la orilla del mar y otorga una importante ventaja en un juego de recompensa. Dado el hambre que tienen me parece que puede ser más deseado este amuleto que el del veto.

Pocas dinámicas me han parecido tan interesantes como esta de los amuletos. Por un lado por mezclar azar y habilidad a la hora de descubrir los amuletos. También porque abre la posibilidad a las estrategias más que nunca. Es el concursante afortunado que encuentre el primer amuleto quien deberá decidir cuándo y cómo lo utiliza. Y lo mismo con los demás amuletos. Ya estoy deseando que los encuentren y empiece el baile.

Moleskine del gato

Cuando hablaba antes de concursantes que van tan solo a estar y resistir me refería casos como el de ese Alejandro que nada más llegar a playa Uva se puso a barrer. En eso no hay quien supere a Raquel Bollo, que barría la playa como nadie.

Que Tom ayude a Melyssa en una ocasión de peligro se entiende como acto humanitario o, simplemente, puro compañerismo. Pero si el peligro es un ermitaño bien agarrado a la piel de dicha concursante y sin querer abrir sus pinzas, igual tenemos que empezar a hablar de un acusado pagafantismo. Si lo que pretende Tom es que Melyssa le deje de nominar debería probar algo que no suponga perder parte de su dignidad.

Encuesta









El Gato Encerrado