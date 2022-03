Rafa ganó la batalla a Alatzne y perdió todas las demás









Me atrevo a decir que nadie en la casa se esperaba la expulsión de Alatzne. Tampoco lo creían posible muchos aquí fuera, aunque era fácil pensar que recibiera su castigo quien se ha terminado convirtiendo en una de las principales amenazas para Rafa. A pesar de este había afirmado en los últimos días que era la peor persona que habitaba esa casa, anoche se compadecía por su expulsión. El acertado relato de Alatzne en la línea de la vida nos había hecho pensar a muchos que estaba posicionada entre los favoritos del público. Ya hemos comprobado que no era tan fuerte y le ha terminado pasando factura su obsesión por Rafa.

Tras mantener una buena relación durante poco más de dos semanas, Alatzne no ha parado de hablar con resquemor de aquello que le hizo Rafa (“cuando me hizo lo que me hizo”, solía decir) sin haber llegado a saber lo que fue en realidad. Esa idea recurrente tenía su origen en una realidad desenfocada según la cual había llegado el momento en que Rafa cambió de actitud con ella. Lo cierto es que el primer cambio fue de ella tras creer a Adrián cuando volvió de un cara a cara con su amigo diciendo que este había quedado muy mal parado. Alatzne ya se había apartado del grupo, temiendo que Rafa no tuviera el favor del público. Luego vino cuando este se sincera y habla de ciertas actitudes que le habían parecido de persona celosa, por las cuales había llegado a agobiarse.

Alatzne no superó nunca que Rafa no quisiera seguir siendo su aliado en el concurso. A partir de ese momento no ha desaprovechado la ocasión para intentar perjudicar a su antiguo amigo, contando a otros compañeros de encierro cosas que le dijo confiando en esa relación de amistad. ¿Le debía alguna lealtad? Ninguna, de igual manera que Rafa no tenía obligación de seguir siendo su amigo. No es cuestión de lealtad con el otro, sino con uno mismo. Más que cuestión de lealtad es de decencia. La que no tiene quien después de romperse la amistad cuenta a otros lo que un amigo le dijo. Se trata de códigos no escritos que hablan de la integridad de las personas.

Rafa tuvo suerte de que la expulsión ya estuviera decidida cuando accedió junto a Alatzne a la sala de la verdad para mantener ambos un cara a cara. El habitual tono alterado y excesivamente asertivo de Rafa no le benefició en este caso frente al silencio de su oponente. A veces pierde la batalla dialéctica quien no deja hablar porque quien se mantiene callado no tiene ocasión de equivocarse. Lo que ocurrió entonces no fue más que un aviso de lo que pasaría el resto de la noche en versión corregida y aumentada. Rafa ganó la batalla a Alatzne, que ya está fuera del juego. Pero no fue capaz de sacar provecho el resto de la noche, dejando entre sus rivales y enemigos la sensación de que algo está cambiando. En realidad, tienen la esperanza de que se invierta la tendencia y Rafa o Carmen protagonicen la próxima expulsión.

Por primera vez vieron un vídeo largo con distintas situaciones de la convivencia. Las imágenes apuntaban a todos lados e igual mostraban a Rafa diciendo de Álvaro que parece “tontito” porque no sabe ni hacerse una tortilla como revelaban que el ladrón de las naranjas fue Colchero y no Rafa, tal y como se colegía de otro vídeo que habían visto anteriormente en la casa. Todos tenían argumentos para cargar contra el contrario. Por eso digo que Rafa perdió la batalla tras salir Alatzne. Porque le faltaron reflejos para ir al ataque en lugar de defenderse.

Rafa lo intentó con Álvaro y respondió a las ofensas dirigidas a este concursante señalando errores suyos incontestables. Otro error, porque precisamente en lo de Álvaro no tiene defensa. Tampoco me parecen tan graves las faltadas, aunque el ofendido está en su derecho de interpretar que no estaban dichas con cariño. En lugar de responder a las cosas que le podían dejar en mal lugar tendría que haber atacado a sus rivales con aquello que les dejaba mal a ellos. Es imperdonable que no incidiera el reconocimiento de que Marta y Colchero son quienes más comida han robado.

Después de que Rafa quedase hace días como el ladrón de las naranjas, anoche tuvo el momento ideal para dejar en evidencia a Colchero, que había salido en el vídeo reconociendo que fue él. Se mostró todavía más explícito al afirmar que muchos días se había hecho el zumo con tres naranjas, dos más de las que le correspondían. Parecido es lo de Marta, experta en pesar patatas para hacer divisiones justas de comida, que en el vídeo salía reconociendo haber saqueado la despensa de forma habitual. No estoy valorando la gravedad de todo esto, que nunca vi tan mal. Siempre se ha robado crema de cacao y el formato no sería el mismo si eso dejase de suceder. Pero es que fueron ellos quienes pusieron el grito en el cielo acusando a Carmen y Rafa, cuando ahora ya sabemos que no era así.

Rafa perdió la perspectiva anoche y Carmen solo se centró en su repetido enfrentamiento con Laila. Ni uno supo aprovechar lo que había mostrado el vídeo a su favor, ni la otra supo guardar silencio y dejar que Laila evidenciase su continua actitud provocadora. Es demasiado evidente que Laila intenta provocar a Carmen en la confianza de que antes o después logrará sacarla de sus casillas tanto como para hacer algo irreparable. Casi cada día temo un “indhirazo” y la que vaciaría en este caso el vaso con los hielos sería Carmen. Esta estrategia tan burda debería ser castigada por la audiencia, pero Laila es más espabilada que Carmen, tiene mucho más veneno y sabe quién de las dos saldrá peor parada de sus poco sofisticadas provocaciones.

Hablando de burdas estrategias, la de la carpeta entre Adrián y Marta se lleva la palma. No recuerdo situación que me haya provocado tanta vergüenza ajena en un reality como esta. Adrián reconociendo su dificultad para las relaciones, sus inseguridades y la vergüenza máxima que siente ante cualquier acercamiento con un componente amoroso o sexual, para unos minutos más tarde darse el primer beso con Marta en la cocina. Sin venir a cuento, de forma fría y casi a contrapié. Tanto es así que ella le preguntó por qué hacía eso. Por qué en ese preciso momento. Yo mismo se lo explico: porque un poco antes había visto en un vídeo a Rafa decir que si pasaba algo en esa pareja sería por estrategia. Pues toma estrategia, debió pensar. Justo lo que suelen hacer las personas inseguras que se mueren de vergüenza (y hasta se ciscan) ante cualquier contacto de corte amoroso.

Si el vídeo hubiera sido al revés, el grupo de Adrián, Colchero, Cora y Marta habrían sabido sacar provecho haciendo casus belli del borrado de un vídeo ajeno, por ejemplo. Menciono a esos cuatro concursantes y no a Carlos porque este ha conseguido mantener una capa de invisibilidad cada día y especialmente en las galas, lo cual le convierte poco menos que en un superhombre. Carlos ni está, ni se le espera. Pero los demás supieron anoche sacar más provecho que Rafa de las imágenes vistas, teniendo menos motivos para ello. Y se me antoja que eso es una verdadera pena. Pero bueno, al menos tenemos una bonita historia de dos “henamorados” que ayer se dieron el primer beso en la cocina y algunos más de madrugada en la cama. Y eso es mucho más importante que todo lo demás.

Observatorio de nominaciones

Tenían nueve minutos para nominar a la cara para repartir entre todos (un minuto por concursante). Pero no había límite de tiempo para nominar mientras no se quedasen en silencio. Es decir, el primero en nominar bien podría ocupar los nueve minutos y dejar al resto sin nominar. Por eso las posiciones para nominar fueron elegidas por ellos poniéndose unos dorsales antes de conocer para qué lo hacían. Álvaro fue el primero en nominar y decidió no gastar mucho tiempo. Algunos ocuparon más del estrictamente necesario, pero nominaron todos sin terminar de agotar el tiempo total. Así fueron los votos:

Álvaro > Colchero (1), Carmen (2) y Rafa (3)

Rafa > Carlos (1), Cora (2) y Adrián (3)

Carlos > Álvaro (1), Carmen (2) y Rafa (3)

Carmen > Álvaro (1), Cora (2) y Laila (3)

Adrián > Álvaro (1), Carmen (2) y Rafa (3)

Cora > Álvaro (1), Rafa (2) y Carmen (3)

Marta > Laila (1), Carmen (2) y Rafa (3)

Laila > Carlos (1), Marta (2) y Carmen (3)

Colchero > Álvaro (1), Carmen (2) y Rafa (3)

Nominados provisionales: Rafa (17 votos), Carmen (16), Álvaro (5), Cora (4) y Laila (4). Una vez conocieron los nominados sonó el teléfono y lo cogió Colchero, quien se vio obligado a designar de forma directa a un nominado más. Así, el sexto nominado de la semana fue Carlos.

Las nominaciones quedaron condicionadas por los vídeos vistos anteriormente. Álvaro y Carmen habían pactado unas horas antes no nominarse mutuamente como tenían previsto, sellándolo con un abrazo. Al final no hicieron caso de ese pacto de última hora. Hubo otros concursantes que cambiaron el sentido de algunos de sus votos, como es el caso de los dos puntos de Colchero a Carmen, que no tenía previsto dárselos.

Lo más llamativo es que Carmen no siguió la estrategia acordada con Rafa y le dio tres puntos a Laila cuando debía de dárselos a Adrián, a quien dejó sin nominar. Es posible que también influyera en algo que las nominaciones fueran a la cara, aparte de ser la respuesta de Carmen a una Laila más provocadora que nunca durante la gala.

Tras estas séptimas nominaciones Rafa (76 votos) se destaca como el más nominado de la edición. Mientras que hace una semana le separaban 2 votos de Álvaro (62) ahora le saca 14. Carmen (40) es la siguiente de entre los concursantes todavía en juego. La cuarta sería Alazne (27) si siguiera en la casa. Está claro que al cuarteto del principio, dinamitado en mayor o menor medida desde hace semanas, le va a perseguir el estigma de haber sido minoría en la casa. En ese sentido, me parece llamativo que estemos hablando de entre 27 y 76 puntos mientras que Colchero solo ha recibido 6, quedando a cero su marcador en dos ocasiones. No está siendo igual la experiencia para unos y otros.

Moleskine del gato

Que haya tantos nominados (esta semana se termina antes nombrando a los tres que no lo están) tiene consecuencias de distinto orden. Por una parte, facilita deshacerse de los muebles porque es muy difícil que no haya uno o varios en un grupo tan numeroso. Y esto es bien. Por otro lado, es más difícil que la masa votante coincida en quien debería ser expulsado y se ponga de acuerdo para votarle. Esta semana hay quien se ha decantado por Cora, pero la familia de Carmen prefiere ir a por Laila. Y otros querrían ver salir a Carlos, más mueble que todos los ya expulsados juntos (puede sumar el lector a Cora si lo desea). Y esto es mal.

También está en las cabezas de una parte de la audiencia votante que ya le ha llegado el momento a Rafa o a Carmen, principalmente a esta última. Diría que corre peligro Carmen. También que si saliera se interpretaría en la casa como un castigo a Rafa, y así sería. Sin embargo, si fuera Laila la expulsada se vería como un reconocimiento a Carmen, y es lo que peor le podría pasar porque iba a estar peligrosamente subida los siguientes días. Después de la sensación de victoria del cada vez más exiguo grupo de Adrián, les pondría en su sitio si la audiencia vuelve a decidir que la expulsión caiga de ese lado.

Abro encuesta nueva, en este caso sobre la carpeta (o fake carpeta) entre Adrián y Marta.

