Kiko se queda fuera de la repesca, sin novia y humillado en plató

Kiko hubiera tomado la decisión más acertada de su vida si llega a renunciar a participar en la repesca. No hacerlo le ha supuesto dejar a Estela con la sensación de quiero y no puedo, que le deje en directo Sofía y ser humillado por Diego Matamoros al grito de “machirulo, que eres un machirulo”. Aunque lo más importante es que ha sido el primero en volver a casa, con menos votos que El Cejas, ese candidato a la repesca que no tuvo un solo vídeo ni tomó la palabra una sola vez en la gala de anoche. Si lo sé no vengo, debió pensar Kiko al finalizar la noche. Conste que estoy mirando por su bien, porque si lo hago por el mío en realidad la mejor decisión que podría tomar Kiko es no volver a televisión nunca más.

De todo lo sucedido casi que lo peor fue que Diego Matamoros dijera antes de estar Kiko en plató que “va a venir a mí como un perrito faldero” y acertase de pleno. Lo de salir de la casa a las primeras de cambio no se lo esperaba, pero no es la primera vez que le pasa. Lo mismo ocurrió cuando fue expulsado en su primera nominación con el 72,9 % de los votos, un elevadísimo porcentaje solo superado en GH VIP 2 por Adi (74,8 %), Toño en GH VIP 5 (75,97 %) y Techi en GH VIP 6 (75 %). Si hablamos de las ediciones de anónimos, lo superan una treintena de concursantes, quedando lejos de Nagore en GH 11 (95 %), Ángela en GH 9 (92,69 %) y Rebeca en GH 11 de nuevo (92,5 %). Ya no se expulsa como antes.

Tampoco es nuevo lo de que a Kiko le deje Sofía en directo. Esa pantomima ya la hemos visto antes y aburre hasta a las ovejas. Esta vez Sofía dejó a su pareja y también abandonó el plató. No entiendo la necesidad de irse del programa antes de acabar, salvo que sea por hacer algo un poco diferente de lo habitual. Solo hubiera aplaudido a Sofía si cuando Matamoros le llama “¡machirulo!” se llega a levantar y dice “¡bien dicho!”. O algo así. Ya puestos a dar espectáculo que tenga más interés y emoción que llamar a su chico “puto mentiroso” y afirmar que ya no son novios. Me gustaría saber cuánto tardaron en volver a tener un encuentro cariñoso dentro de Mediaset, tal cual pasó la última vez.

No quisiera hacer leña del árbol caído, pero también es cierto que les va en el sueldo que digamos lo que nos rote y Kiko no tuvo su mejor noche. Me recordó a esos borrachos que se empeñan en decir “yo no estoy borracho” cuando apenas se aguantan en pie. Kiko lanzaba irónicos besos al público en plató y aseguraba que nada de esto iba a hundirle para a continuación ofrecer una imagen de hombre acabado tan evidente que hasta en la casa se dieron cuenta cuanto conectaron para volver a despedirse de sus compañeros.

Para Estela ha sido visto y no visto, igual que para el propio Kiko. No se lo esperaba, a pesar del precedente de su expulsión por goleada hace menos de tres semanas. Sospecho que no se queda con buen sabor de boca porque la actitud de Kiko ha sido tibia y temerosa. Pasó casi un día hasta que hablaron los dos, Kiko eligió cama en una habitación diferente a la que duerme Estela y no hay dedos en las manos para contar las cobras que le hizo. Estoy seguro de que en algún momento llegó a pensar que para eso mejor no hubiera ido, pero anoche se tapaba la cara con las manos y el temor parecía apoderarse de ella. Si lo de mañana va a ser terrorífico puedo asegurar que esto no le va a la zaga. La situación de Estela en la casa no es fácil sin Kiko y después de que Adara renegase de su amistad.

Ir dando tumbos de un grupo a otro no es lo que más suele gustar a la audiencia. Es posible que a Estela la reciban con los brazos abiertos los que eran sus aliados hace unas semanas porque no deja de ser una concursante que maneja 6 votos en las nominaciones. Aun así ya no volverá a ser una de las suyas, como tampoco lo ha llegado a ser del todo en el otro lado. Estela venía de tener tensiones importantes con Gianmarco, no ha tenido afinidad real con Pol y con Adara siempre vi desconfianza mutua. Lo de Joao es punto y aparte. Es el amigo que todos quisiéramos tener (yo me apunto) y sirve de goma que para todos los golpes, siendo capaz de unir las personalidades más diversas.

El distanciamiento entre Adara y Estela parece definitivo, aunque decir eso es arriesgado en este programa. Adara se ha tenido que dar cuenta de lo interesada que ha sido esa Estela que se había acercado a ella sin llegar a comportarse como una amiga nunca. Tras regresar Kiko se había vuelto a apartar, momento ideal para que Adara aprovechase y dejase claro lo poco que confía en ella. En eso Adara ha sido un poco como Alba, exigiendo adhesiones inquebrantables. La diferencia es que Adara pide más bien poco. Acaso que no le ría las gracias al enemigo y la defienda alguna vez cuando está siendo asaeteada a críticas por varios compañeros de encierro. En definitiva, lo que uno espera de un amigo o alguien que aspira a serlo. Y eso que Adara no ha visto a Estela poniéndola fina nada más entrar Kiko.

“Me has dicho veleta y eso me ha dolido”, decía Estela a Adara ayer. “Mira, yo rencorosa no soy, ¡pero tampoco soy gilipollas!”, respondió Adara poniendo un broche perfecto a la conversación en la que se escenificaba la ruptura de esa amistad nunca culminada al estar basada en el por puro interés y la desconfianza. De los dos reproches estrella de Estela a Adara uno no estoy seguro de que sea cierto y con el otro está faltando a la verdad de forma clamorosa. Afirma que una vez le dijo: “Tú y yo vamos a acabar mal”. No lo he visto, pero tampoco me parece algo grave, mucho menos en un momento de mosqueo. Lo otro es esa monserga de que Adara solo recibe sus abrazos, pero ella nunca los da. La imagen que acompaña estas líneas demuestra de forma palmaria que no es verdad. Fue Adara, por cierto, quien inició el abrazo y sus brazos rodean a Estela en un evidente gesto de cariño.

Lo bueno de que Kiko no vaya a ser el concursante repescado es que Estela vuelve a estar en situación de convertirse en némesis de Adara. Con Kiko ahí dentro hubiera sido imposible, como ya se vio con anterioridad. La situación que ahora viven las dos ya se veía venir. Que iban a romper peras ya se sabía, lo interesante es ver ahora si le planta cara dispuesta a disputarle el premio. Me divertiría que fuera así, aunque veo más amenaza para Adara en Gianmarco que en Estela. Se está comparando, en la casa y fuera de ella, la relación entre Adara y el italiano con la de Estela y Kiko. La gran diferencia es que estos no parecen pendientes de la repercusión que genera su relación. Entre otras cosas a comprobar están las intenciones de uno y otro. Por la conversación de las “mariposas” que tuvo Kiko con Gianmarco en el ‘confe’ estoy por asegurar que este piensa muy a corto plazo. “Lo peor son las noches”, decía Gianmarco. Es cuando le da el apretón y tiene que ir al baño a aliviarse.

Ni me creo que tuvieran la conversación de las “mariposas” confiados en que no estaban siendo grabados ni tampoco que Adara sea ese ser inocente incapaz de darse cuenta de lo que es evidente en Gianmarco. Kiko negó en plató que hablasen pensando en no estar siendo grabados porque delante tenían una cámara. En el ‘confe’, como en toda la casa, hay cámaras. En cuanto al increíble desconocimiento de Adara, la prueba de que no es así la tenemos cuando dice estar preocupada por la situación. “Espero que no se esté malinterpretando”, afirma Adara. ¿Qué más pruebas se necesitan para ver que de inocente nada?

Adara se ha dado tanta cuenta como todos los demás de que Gianmarco está pillado por ella. O, al menos, eso quiere hacer ver. ¿Se equivoca no parándole los pies? No lo creo porque es demasiado pronto y seguramente está esperando que él sea más claro. Lo intenta cada vez que le pregunta qué le pasa. Ahí sí se está haciendo la tonta, como si no se diera cuenta de nada, pero lo veo como una manera de presionarle para que se decida a decir las cosas con claridad, y entonces obrar en consecuencia. Si Adara se precipita podría equivocarse mucho y hacer daño a Gianmarco.

En lo que sí puede estar equivocándose Adara es en no abrirse a la audiencia, ni siquiera a su amigo Joao. Este le daría buenos consejos, como hace siempre, y podría ser una gran ayuda para afrontar la situación. Y la audiencia siempre merece las explicaciones de los concursantes. No solo porque así saldríamos totalmente de las dudas. También porque beneficiaría mucho a Adara hacernos cómplices de una situación nada fácil de afrontar. Si lo comparte con nosotros disculparíamos mejor cualquier cosa que hiciera, incluso si se equivoca por completo.

Con El Cejas sí estuvo ayer acertada Adara. En la mesa del comedor le dijo que le veía igual que antes de marcharse de la casa, lo cual ofendió al candidato a la repesca. Adara reflexionó después y se dio cuenta de que mientras El Cejas ha tenido la oportunidad de salir de la casa y resetear, ella ha retomado la relación en el punto que lo dejaron. Sigue con su mente en aquel momento porque no ha salido de ahí, por eso se equivocó en la conversación del comedor. Hay que decir que El Cejas ha vuelto con poca gana de polémicas. Diría más, le veo con poca gana en general. El caso es que Adara fue a buscarle hasta su cama para disculparse, lo cual todos han reconocido como un buen gesto.

La poca gana de El Cejas se traduce en su escasa presencia en la gala. Pensé que la táctica de no llamar la atención era buena tan solo para las dos o tres primeras semanas de una edición, pero igual vale también después de una repesca. Antonio David tampoco abrió la boca anoche ni tuvo un solo vídeo. Interpreto su silencio como respuesta a las claves que le dio Kiko. Tiene narices que este acusara a Hugo de haber introducido en la casa información del exterior cuando ha sido él quien más ha contado. Un poco más y a Antonio David le hace un croquis. Y eso que entró con la intención de desenmascararle, y lo consiguió. Primero le pone en un aprieto y luego le da toda la información de como estamos viendo su concurso. No sé si Kiko es torpe o es torpe.

El estilo de Hugo es mucho más sutil, diría sibilino, que el de Kiko. En lugar de contar abiertamente da pinceladas que apuntan objetivos perfectamente elegidos. A Estela le dijo de pasada que está defendiéndola en plató su primo. Luego supo disimular afirmando que no sabía nada, pero todos la escuchamos decir que si en lugar de su marido estaba en plató su primo quería decir que iban las cosas mal. Hugo no da puntada sin hilo. Imposible creer que no tuviera toda la intención al decir esto. Pero no tiene ni punto de comparación esto con lo de Kiko. Solo por decir tantas cosas debió ser apeado de la repesca, lo cual finalmente hizo ayer la audiencia.

No tengo claro si Hugo repescado beneficiaría o perjudicaría a Adara. Pero solo pensar que se quede El Cejas me dan los siete males. Solo por ver a Hugo soliviantando a Mila ya ha merecido la pena esta repesca. Mucho más claro tengo que El Cejas le viene mucho peor a Mila porque ayudaría al grupo a meterse en su zona de confort llena de negativismo. Hugo, sin embargo, es capaz de sacar a Mila de la cama. A Alba ni por esas. Anoche se salvó Gianmarco de la expulsión, que pasa a ser un duelo entre Alba y Pol. Que Alba siga ahí para pasar las horas muertas metida en la cama me parece una auténtica estafa a la audiencia. Una audiencia que merecerá esa estafa si no la expulsa mañana.

Corea central

Kiko contó a Estela que había tenido un suelo revelador y al despertar tuvo que ir corriendo al baño. Se podría pensar que como Gianmarco fue a descargar, pero creo que lo suyo era puro miedo. Ya tú sabes.

Dice Kiko: “Yo soy un hombre y tengo el concepto de la lealtad y de la amistad muy grande”. No tengo claro si por contraposición con los gorriones (por poner un animal) o con las mujeres. Pero fíjate que me inclino por esto último. ¡Machirulo!

Mila no quiso tirar de los pelos del pubis de Joao para que llorase. Normal. Si lo llega a pedir ella se habría apuntado más de un compañero. ¿Que no?

Moleskine del gato

No tuvimos porcentajes ciegos de la expulsión ni antes ni después de ser salvado Gianmarco. Pero sí los hubo antes de quedar Kiko fuera del proceso de repesca. Son estos: 36,8 %, 33,1 % y 30,1 %. La cosa parece que va a estar reñida entre Hugo y El Cejas. Habrá que esperar a mañana.

