Fani se convierte en la tentación de los mosquitos

De tentada a tentadora, Fani se está convirtiendo en una auténtica sensación en playa Uva, pero para los mosquitos. Por lo que parece, se sienten atraídos por ella más que Rubén. Tanto que la están acribillando las piernas y el resto del cuerpo. La tentación de Fani no tiene límites y, según cuenta ella, tiene el cuerpo cubierto de picaduras “de los pechos hacia abajo”. Su rostro es el del sufrimiento y resulta imposible no empatizar con ella. ¿Y a quién acude Fani para intentar encontrar una cura a su mal? Pues a Hugo, dios de la playa, ¿cómo no?

Hugo se está empezando a convertir no solo en dios, también en oráculo. Le ha venido muy bien este rol la primera semana, porque así no le ha costado nada guardar distancias con sus compañeros de ambos grupos, sin distinción. Hugo, como dios que es, está por encima del bien y del mal. Es como el brujo de la tribu al que hacen ofrendas y le piden que llueva o deje de llover, considerándole capaz de conseguirlo. Y ahí sigue él, con su caña buscando un pez que llevar a su horno solar. Tan ricamente.

Digo que le viene bien a Hugo su atalaya de dios porque por la boca muere el pez, y en su posición poco tiene que hablar con ambos grupos. No se implica, pero lejos de suponer un inconveniente para él me parece que le está sacando provecho. Sobre todo cuando vemos a concursantes como Fani preguntarle si debe seguir en el agua o es mejor que salga para dejar de sufrir por sus picaduras, depositando su confianza en él. Me temo que a Fani no le va a valer ni una cosa ni otra, ni en el agua ni fuera se calmarán sus picores. Solo le cabe seguir aguantando, por tanto. Aunque como espectadores tenemos un punto de sadismo por el cual pedimos cosas como que no les den tantas recompensas, en este caso creo justo reclamar atención médica para esta pobre. Una pomada puede calmar la quemazón en su piel.

Prueba de que igual Hugo está mejor callado es su inexplicable comentario a Elena cuando el domingo volvía de la prueba de recompensa. Ella le enseña la huella del pie de su nieto, a la sazón hijo de él. Se acerca, lo mira sonriente, lo coge y casi acaricia esa sombra pintada en verde sobre un papel. Y comenta: “Sabes que es su pie, ¿no?”. “Claro”, contesta Elena casi ofendida. Al final terminan abrazados. No digo que lo hiciera con mala intención, pero parece un poco que la tratase de tonta. ¿Qué iba a ser si no es el pie del pequeño? ¿El pie de un vecino? ¿Uno cualquiera? No hace falta aclaración: si le dan una huella de un pie de niño pequeño está claro que debe pertenecer a su nieto. Seguramente se puso nervioso. No olvidemos que la relación de Hugo con Elena nunca ha sido particularmente buena, y mucho menos en los últimos tiempos.

Que haya varios concursantes intentando pescar al mismo tiempo y Ferre celebre que ha logrado el primer pez capturado de la edición como si le hubiera tocado el gordo de Navidad sería algo pasable de no ser porque la pesca se espanta. Los pescadores permanecen silentes aguardando el momento de la captura. Entiendo su alegría, pero si Ferre se pone a vociferar le está dificultando la labor a los demás. Mucho estamos hablando en estos compases iniciales de la edición sobre si Yiya o José Antonio están sobreactuados, pero de estas muestras de histrionismo no se dice nada. Ni hace falta volverse loco por haber pescado ni cantar alrededor del fuego como si fueran indígenas porque a la vuelta de una prueba de recompensa han logrado reavivarlo. Me apunto a hacer un día de estos el decálogo del concursante. Una guía imprescindible para ser visto como un buen náufrago y no como un pardillo.

Lo que tiene mérito no es mantener el fuego encendido con una cerilla, sino hacerlo de manera manual. Reclamo que se le dé la importancia que tiene la gesta de los siervos. La primera vez que se hizo fuego sin ninguna herramienta (tampoco valen lentes ni preservativos llenos de agua) en este programa fue en su segunda edición. Posteriormente, hubo que esperar 14 años (¡14 años!) para que llegase Nacho Vidal a hacer historia convirtiéndose en el segundo concursante en conseguirlo, primero entre los famosos. Nueve años antes hubo un triunfito que también lo había conseguido, pero hubo ciertas sospechas de trampa al respecto. Sospechas no tan concluyentes como cuando se dijo de Marlene Morreau y de Cuca García de Vinuesa que ocultaron en zonas íntimas un mechero y cerillas (respectivamente). También lo hizo Álvaro Muñoz Escassi, según parece. Me rendí totalmente ante Nacho Vidal cuando hizo fuego y no puedo por menos que volverlo a hacer reconociendo el mérito de un buen trabajo en grupo, aunque fueron Pavón y Ferre quienes más se esforzaron en un principio.

Por una razón que desconozco el equipo del programa que prepara las pruebas tiene debilidad por los puzles. Se repite cada año en varias ocasiones y casi siempre con la misma conclusión: puzles de más de dos piezas garantizan el fracaso. Los siervos consiguieron poner correctamente 6 piezas de las 16 (aparte de la central) que componían el puzle. Peor les fue a los mortales, que pusieron en su sitio precisamente dos piezas durante un tiempo de aproximadamente 5 minutos (tenían en total 10 minutos para hacer toda la prueba, pero los naufragios les tuvieron ocupados).

Si hacemos un cálculo partiendo de los 5 minutos para encajar 2 piezas para saber cuánto tiempo tardarían en completar un puzle de 5.000 piezas, con una simple regla de tres nos sale que tardarían unos 12.500 minutos, lo cual es lo mismo a 208 horas. Es decir, más de 8 días completos, sin parar. Si los concursantes dispusieran de dos horas y media diarias para el puzle de 5.000 piezas no lo terminarían hasta pasados 83 días. O sea, más o menos lo que puede durar toda la edición.

Moleskine del gato

Bea siente que le hacen el vacío en su grupo. Así se lo expresó a Alejandro: “Yo como tengo mal perder me voy a callar. Yo tenía que haberme quedado haciendo el puzle. Lo he dicho todo el rato, pero es que yo hablo y es como qué (chasca los dedos). Pasa una mosca y a Bea no la escucha ni dios (este iría con mayúscula, pero tampoco le vamos a meter en cosas tan menores). Yo me siento así todo el rato”. Obsérvese que en cuatro líneas de texto transcribiendo lo dicho por Bea dice “yo” cuatro veces (una por línea). El personalismo de la naranjita está más que claro. Aunque lo interesante aquí es saber si está queriendo quedar como víctima de la indiferencia de los demás o es que realmente la ignoran. El tiempo dirá.

Esta noche hay ‘Tierra de nadie’, con Carlos Sobera y Lara Croft… perdón, Lara Álvarez. Uno de los cuatro nominados se salvará, con lo cual sabremos cuál de ellos ha tenido más apoyo en las votaciones hasta ese momento. También uno de los dos grupos resultará beneficiado por un nuevo juego de recompensa. El domingo ganaron los siervos, a ver si se toman la revancha esta noche los mortales. Y supongo que veremos como está Fani de sus picaduras.









