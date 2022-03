Pequeñas alegrías en la guerra: del saludo de Piqueras al brindis con Max, y una inesperada sorpresa

Entre el trabajo y la angustia de la guerra , la vida me está compensando con muestras de afecto que me llenan el corazón. Un amigo muy querido me sorprendió con un regalito que todavía no puedo creer: es un muñeco estilo funko de Sol Macaluso reportera. ¿Pueden creerlo? Lo guardo como un amuleto de la suerte para seguir adelante y no olvidarme de agradecer el cariño de los míos que llega por todos lados.

Además, he recibido un mensaje de felicitaciones que todavía me conmueve: el gran Pedro Piqueras. Estaba a cuatro minutos de hacer el vivo en informativos con él, y de repente escucho que me habla: "Macaluso, cómo estás" y me puse muy nerviosa. Hablamos muy bien, me preguntó cómo me sentía, me preguntó por mis padres, y me dijo que lo estaba haciendo muy bien, así que fue superbonito.