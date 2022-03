Mi reencuentro con Max en Lviv: flores, lágrimas y muchos abrazos

Max es mi fixer en Ucrania. Es la persona que contrató mi equipo para que me guíe por el país y me ayude a gestionar todo lo necesario para una cobertura periodística. Hace unos días contamos su historia en Telecinco: tanto él como su familia no querían dejar el país, pero decidieron poner a salvo a Danna, su hija de 17 años y yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para que llegara a Barcelona. Hoy, ella ya está en España, mientras Max y sus padres resisten en Kiev, en un refugio subterráneo.