Ayer les hablaba del cansancio que se empezaba a notar tras dos meses de cobertura. Estos últimos días estuve en un dilema profesional y personal, y finalmente he tomado la decisión de volver a España.

Estoy contenta porque no puedo esperar a ver a mi familia. Pero cuando pienso en que me tengo que despedir de Stefan y de Max se me rompe el corazón. Duele. Es difícil entender cuándo poner una pausa.