Yeison Jiménez, el cantante colombiano de 34 años que ha muerto en un accidente aéreo, soñó con el siniestro días antes

Muere el cantante colombiano Yeison Jiménez a los 34 años tras estrellarse y calcinarse la avioneta en la que viajaba: reacciones al fallecimiento

Compartir







Conmoción en Colombia y en el mundo de la música tras conocerse la muerte de Yeison Jiménez. El artista ha muerto este sábado 10 de enero tras sufrir un accidente aéreo. Según han informado las autoridades colombianas, el cantante había fallecido tras estrellarse la avioneta en la que viajaba en una zona rural del municipio de Boyacá.

PUEDE INTERESARTE Muere el fundador del PSC, exdiputado y exsenador Josep Maria Triginer

"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", informaron desde la entidad en un comunicado.

El accidente aéreo en el que ha muerto el cantante y otras cinco personas más

Nada más conocerse la noticia del accidente, se ha podido confirmar que Yeison Jiménez ha sido una de las seis personas que estaban a bordo de la avioneta siniestrada entre las localidades de Paipa y Duitama cuando volaba con destino a Medellín y que quedó calcinada.

PUEDE INTERESARTE Muere Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según la Gobernación departamental de Boyacá, además del artista, en el accidente también han muerto el piloto de la aeronave, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora.

"El Gobierno de Boyacá (…) lamenta profundamente este hecho y se solidariza con las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos", señalan desde el comunicado emitido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Yeison Jiménez soñó con el accidente aéreo

Se da la casualidad que el cantante colombiano Yeison Jiménez reveló hace tan solo 20 días en un programa de televisión que había soñado tres veces con accidentes aéreos y en uno de ellos moría.

"Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: ‘Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné'", contaba Jiménez en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, el pasado 20 de diciembre.

El artista agregaba: "En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias".

En otra entrevista Jiménez volvía a explicar que dos de esos sueños ocurrieron durante una gira por España y que en uno de ellos el avión llegó a despegar y regresar por una falla técnica. En otro sueño, cuando faltaban tan solo 15 días para el nacimiento de su hijo, relató, la avioneta se estrellaba.

Según su testimonio, tiempo después vivió un episodio real en el que, tras despegar del aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, la aeronave en la que viajaba sufrió un fallo en uno de sus motores y tuvo que regresar de emergencia, una experiencia que, según dijo, le impactó profundamente.

"Ese día casi me voy, mi bebé (…) lloraba", narraba el artista en la entrevista, en la que describió ese momento como uno de los más difíciles de su vida.

La trayectoria de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez, de 34 años, ha sido uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.

Canciones como ‘Aventurero’, ‘Vete’ y ‘Mi venganza’ lo consolidaron como uno de los intérpretes con mayor convocatoria en Colombia.

En 2021 fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard y en los últimos años logró llenar grandes escenarios del país, entre ellos el Movistar Arena de Bogotá, un hito para un género históricamente asociado a espacios más pequeños.