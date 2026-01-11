Antía Troncoso 11 ENE 2026 - 13:08h.

Cristina Piget está en el punto de mira. A tan solo tres días de convivencia la casa de 'GH DÚO' está completamente revolucionada y, tras los primeros enfrentamientos, los concursantes empiezan a posicionarse y a formar sus propias alianzas. Aunque, parece ser que todos ellos han encontrado un enemigo común en la actriz, después de que está cometiese una infracción que puede hacer que pierdan la prueba semanal.

Desde que comenzó el concurso el pasado jueves, Cristina Piaget se ha visto envuelta en varias discusiones con sus compañeros, en especial con Sonia Madoc. Sin embargo, anoche la actriz vivía su peor momento en lo que lleva de convivencia, cuando toda la casa explotaba contra ella por una manzana.

Y es que, después de que en la gala de estreno el trío formado por Manuel, Anita y Gloria ganase el primer juego y consiguiesen hacerse con la suite de la casa, a los concursantes se les comunicó una norma de gran importancia: no pueden comer la comida de los habitantes de la suite. Una regla que Cristina Piaget se saltó al "robar" una manzana que pertenecía a la estancia privilegiada de la casa.

Los concursantes de 'GH DÚO' explotan contra Cristina Piaget

Belén Ro fue la encargada de comunicarle a todos sus compañeros la infracción que había cometido Cristina Piaget, ocasionando que el resto de los concursantes se enfrentasen a ella y la acusasen de haber puesto en riesgo la prueba semanal y, por ende, el presupuesto de comida de todo el grupo.

En especial eran Anita Williams y Sonia Madoc quienes más mostraban su malestar ante la infracción de su compañera y saltaban contra ella por las consecuencias que podría traer al grupo su error. Ante tales acusaciones, Cristina Piaget se defendía: "No sabía que estaba tan penalizado", se excusaba la actriz, que además explicaba que pensaba que la manzana que se había comido no era de los habitantes de la suite: "Pensaba que esto era lo nuestro cuando se nos quitara el castigo".

Sin embargo, las explicaciones de la actriz no convencían a Anita Williams y la acusaba de estar riéndose de ellos: "Pero si se está descojonando de risa", decía la exnovia de Montoya a lo que Cristina respondía alterada: "No me estoy descojonando, me he equivocado y lo siento. Pensaba que era nuestra comida". "¡Estás mintiendo!", exclamaba Belén Rodríguez, que estaba muy atenta a la discusión.

"Vuestra comida está a la derecha y lo sabes de sobra. Se te nota en la cara que mientes", aseguraba muy enfadada Anita Williams. Al verse acorralada por las acusaciones de sus compañeros, Cristina Piaget reconoce que, aunque sabía que no podía comer esa manzana, lo hizo cuando pensaba que la cámara no la estaba grabando, aunque en todo momento mantiene que no sabía que la manzana era parte de la comida de los de la suite. ¡Descubre cómo continuo esta gran bronca esta noche en 'GH DÚO. Cuentas pendientes', con Ion Aramendi!

