Hay secretos que no siempre se pueden guardar: El Chino vuelve a Torremolinos

“Tu vida son secretos, vasos rotos, tu vida son mentiras. No te engañes Bruno López, esta es tu vida y lo demás, son espejismos”, así de tajante se ha mostrado el ex agente de policía Bruno López al descubrir que su vida no había cambiado, que Atilano Peña estaba vivo y que la única persona que sabe el secreto que todavía le une con la Buhita, ha regresado a Torremolinos: El Chino ha vuelto.