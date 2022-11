La declaración de Sebastián a Gaviota en 'Café con aroma de mujer': "Solo mirándote sé que algo muy especial pasa entre los dos"

La atracción entre ambos es inmediata y el beso no se hace esperar. Al enterarse de que su hija y Sebastián habían empezado a tontear, la madre de Gaviota le pide a Sebastián que no vuelva a acercarse a ella. Aunque el atractivo joven le da su palabra y su comportamiento hace que se distancien, pronto cambia de opinión y provoca un encuentro fortuito con la recolectora de café.

Sebastián y Gaviota se encuentran en el pueblo , donde la joven está junto a los demás recolectores tomando algo. Al verla allí, no duda en sentarse con ellos a tomar un orujo.

Cuando todos los recolectores deciden regresar a sus habitaciones, Sebastián le pregunta a Gaviota si quiere que se queden un rato a solas. Ella prefiere no acceder a lo que realmente desea por miedo a que le hagan daño, pero Sebastián protagoniza una bonita declaración de amor: "Solo mirándote y escuchándote sé que algo muy especial pasa entre los dos. Yo no soy el tipo de hombre que va mintiendo a las mujeres para aprovecharse de ellas. No estoy jugando", trata de explicarle.