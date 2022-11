Doña Julia entra en cólera cuando Sebastián le comunica que no irá a su fiesta de cumpleaños: "Voy a enseñarle que a la mamá se la respeta"

En paralelo y sin saber cuáles son los planes de su hijo , la madre de Sebastián está organizándole una fiesta de cumpleaños junto a toda la familia en la que Gaviota no será una de las invitadas.

Pero Sebastián tiene claro lo que quiere y está dispuesto a enfrentarse a su familia para que su relación con la recolectora de café salga bien. Por eso, el atractivo empresario no se lo piensa y le deja claro a su madre que no asistirá a la fiesta de cumpleaños que ella le estaba planeando y en la que ha decidido invitar a Lucía, su ex.