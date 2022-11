Gaviota reacciona al enterarse de que Sebastián y Lucía rompieron hace poco: "No quiero meterme en medio"

Además, los dos jóvenes hablan de sus vidas y Sebastián decide sincerarse con Gaviota y contarle cuál es uno de los motivos por los que no quiere estar con su familia el día de su cumpleaños: "Usted no es la única razón por la que no quiero estar en casa. Mi mamá invitó a Lucía, mi exnovia, porque va a ser madrina de mi hermano Iván y de Lucrecia en su boda", le explica.