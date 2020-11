"Está claro que hay cosas que no cuadran en cuanto a la piedra, las piezas no tienen la alta calidad que supuestamente compró Paquirri en Colombia (...) Las esmeraldas de estos pendientes sí que son colombianas, pero no son de alta calidad, son de una calidad muy comercial (...) Yo deduzco que la pieza en sí, tanto las esmeraldas como los diamantes, son de una calidad media (...) Estas piezas no están hechas por una muy alta joyería (...) Su precio en el mercado serían de unos cuantos miles de euros".