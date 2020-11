El punto de inflexión en la relación entre Teresa e Isabel

"Nos llevábamos muy bien cuando ella y Paco eran novios, hablábamos, nos contábamos cosas (…) Al principio me caía bien, aunque sí que es verdad que mi hermano Paco estaba acostumbrado a otras cosas, a otro nivel de amor dentro de las familias, en la familia de Isabel Pantoja no había ni amor ni respeto (…) Isabel Pantoja me dejó de gustar cuando volvieron del viaje de novios porque ella me acusó de haberle pasado la factura de un traje de gitana que supuestamente yo me había comprado (…) Después de casarse todos los Pantoja estaban en Cantora, mi hermano estaba harto de que siempre estuviera allí toda la familia y los amigos (…) Mi hermano llegó a decirle a Isabel Pantoja que él no iba a mantener a su familia, que si quería que los mantuviera ella, pero al principio sí que se aprovecharon de él".