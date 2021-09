Su vida ha cambiado mucho en los últimos seis años, a lo largo de los cuales ha tenido que aprender a no permitir que el estrés del trabajo le afecte en su vida personal. “Tengo la serenidad de mi padre, aunque a veces la pierdo con mis compañeros, con las redes y con muchas cosas”. Por eso, con el tiempo ha conseguido dejar en el plató lo que allí sucede, y no llevarse nada del estrés que puede ocasionar a su vida personal. “Al principio lo vivía todo con mucha intensidad y me lo llevaba a casa”, admite Carlota.

Para mantenerla a raya, Carlota sabe que no hay fórmulas mágicas, así que cuida su alimentación y, sobre todo, hace ejercicio de manera regular. “A mí correr no me gusta, no lo disfruto. En cambio me encanta caminar, y con mi Fitbit puedo controlar los pasos que doy cada día”. Así sabe cuántos ha dado y cuántos le faltan para cumplir su objetivo, algo que le parece imprescindible para mantener la motivación.