Mucho se ha hablado de esto y del supuesto chantaje que la vedette le hizo al rey emérito. Ángel Cristo cuenta que Juan Carlos llamaba a su casa y que él mismo llegaba a hablar con él: “En su momento, me dijo que pensaba que estaba enamorada”. “La relación que me cuenta me dijo que no era nada bonita”, revela el hijo de la actriz.