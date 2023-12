Bárbara Rey manda un mensaje a su hijo como advertencia antes de su primera entrevista

Ángel Cristo en 'De viernes': "Mi hermana y mi madre tienen miedo y quieren evitar que yo hable"

Las copias prohibidas de las grabaciones de Bárbara Rey junto al emérito: esto es lo que se ve en las imágenes

Las declaraciones que Ángel Cristo ha vertido sobre su familia, no han sentado nada bien a su madre Bárbara Rey, pero tampoco a su hermana, Sofía Cristo. Tanto es así que la vedette, según cuenta nuestro entrevistado, le envió un mensaje de advertencia.

“Intentaron ponerse en contacto conmigo cuando supieron que iba a salir en televisión. Mi madre mes escribió un mensaje. No sabes en donde te has metido, te vas a arrepentir y ya no tendrá arreglo. Que Dios te ayude y te proteja, yo ya lo he hecho toda mi vida. Que te vaya bien, Ángel. Adiós.

Ángel Cristo responde a las palabras de su madre y su hermana

Bárbara Rey y Sofía Cristo han reaccionado a la entrevista de Ángel Cristo y este responde: “Ahora que decido hablar, me quieren silenciar con mentiras. Mi hermana no debería meterse en esta guerra sucia, no le conviene. Ella es una víctima de mi madre”, desvela Ángel Cristo.

No se achanta ante las informaciones que están dando su hermana y su madre y se queja: “Están jugando muy sucio, cruzando límites que nunca pensé que cruzarían. Están contando medias verdades para dejarme mal”, se lamenta. Además, critica el hecho de que su madre acuda al funeral de su hermano: