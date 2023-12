Ángel Cristo, sobre los sucesos que señalan a su tío: "Ocurrió algo en La Moraleja, mi madre debió dejar que muriera solo"

Ángel Cristo ha hablado sobre lo que ocurrió en La Moraleja cuando él y su hermana eran pequeños y que afecta a su tío materno

Es la primera vez que Ángel Cristo Junior se enfrenta a una entrevista en directo en un plató desde que hace ya dos semanas se decidiese a romper su silencio en el estreno de ‘¡De viernes!’. El hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo ponía fin a un largo periodo en la sombra para sacar a la luz todos los secretos de su familia.

Ángel contó en dos entregas de su entrevista grabada lo que fue para él y para su hermana Sofía crecer en la familia Cristo Rey, una familia en la que el consumo de sustancias, las malas compañías e incluso la violencia física y verbal estaban a la orden del día.

Además, Ángel Cristo habló por primera vez sin tapujos sobre la presunta relación que su madre mantuvo durante años con el rey emérito Juan Carlos I, y también sobre un supuesto chantaje posterior de su madre al monarca. Ángel llegó incluso a mostrarle a Santi Acosta las imágenes que él mismo tomó de su madre con el rey: “En esta se ve cómo él le mira los pechos a mi madre”.

Ahora, Ángel Cristo Junior se sienta frente a frente con los colaboradores de ‘¡De viernes!’ para poner fin a las dudas sobre su relato:

“Ahora soy padre y por desgracia me ha tocado vivir momentos muy complicados, ahora lo veo todo de otra manera, además mi madre ha decidido hablar sobre algo que en principio nunca iba a hablar y yo quiero contar mi parte de la historia (…)

Yo ya dije que si daba este paso es porque no me iba a arrepentir, llevo callado muchos años y sé lo que estoy haciendo (…) Estoy decepcionado porque en estos días he escuchado hablar a muchas personas que no tienen ni idea, que no me conocen y no saben nada de mi vida, sabéis lo que se oye, nadie está acreditado para hablar de mí (…)

Mi madre ha intentado a través de un burofax parar esta entrevista, con un burofax y dando informaciones falsas para desacreditarme y que no pudiera sentarme aquí. No sé si ellas (Bárbara y Sofía) ahora me están viendo, si lo están haciendo a mi hermana le digo que me siento muy orgulloso de ella por cómo es y por de dónde ha salido; a mi madre decirle que yo no voy a olvidar, puedo perdonar pero no olvidar, si yo decido hablar es porque he decidido cortar el cordón umbilical”.

Ángel contesta a las últimas declaraciones de su madre

Aunque Bárbara Rey no se ha pronunciado directamente sobre las polémicas declaraciones de su hijo, lo cierto es que la ex vedette sí que ha protagonizado escuetos encuentros con la prensa en los que dejaba ver su malestar anímico. Sin embargo, Ángel cree que su madre sí está respondiendo a su entrevista a través de filtraciones a periodistas:

“Ella no quiere hablar, ella habla a través de terceras personas, lo que más me ha dolido de estas dos semanas de mi madre es la manera en la que han intentado desacreditarme, están jugando con mi reputación, algo que me puede perjudicar mucho en mi futuro, a la hora de formar una familia (…) Yo entiendo que les duela esto y que no quieran que lo cuente, pero se me está acusando de cosas muy duras, cosas por las que se puede condenar a un hombre, yo tengo a una hija y me puedo jugar su custodia".

Ángel Cristo recuerda lo que pasó con su tío materno

La infancia de Ángel y Sofía transcurrió en la famosa casa de La Moraleja, un lugar en el que el hijo de Bárbara Rey asegura que ocurrieron hechos muy graves y que afectan de lleno al hermano de la vedette, su tío materno: