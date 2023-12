Isa Pantoja cuenta entre lágrimas cómo descubrió que era adoptada: "Mi madre me dijo que mis padres estaban muertos"

"Yo tenía siete años y una niña en el colegio británico al que iba en Marbella me dijo que era adoptada, yo no sabía ni qué era eso (...) Ese mismo día mi madre vino a mi habitación y me dijo que yo era una niña muy bonita y que ella se puso frente a mí y me preguntó si me iba con ella, que yo como era muy pequeña y no sabía hablar no dije nada pero la abracé y ya no nos separamos".