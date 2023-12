Fran Rivera recuerda a su madre: "Yo no he probado la droga en mi vida, y eso es gracias a ella"

Fran cree que la parte positiva de lo ocurrido con su madre no solo es la enseñanza que le puede trasladar a su hija, si no también el hecho de que él nunca haya probado las drogas :

"Yo no he probado la droga en mi vida, y eso es gracias a mi madre (...) A mí se me pueden achacar muchas cosas, y la mayoría serán verdad, pero jamás he probado ni los porros, ni la cocaína ni nada peor".