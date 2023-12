Julián Contreras carga duramente contra su hermano, Francisco Rivera: ''Está acomplejado, es un celoso, un machista…''

Fran Rivera se sinceró como nunca antes hace tan solo una semana en la entrevista que concedió a ‘¡De viernes!’. En ella habló sobre su hermano , Julián Contreras y confesó no tener relación alguna con él.

‘’Si la justificación de Francisco Rivera para dar una exclusiva es que va a cumplir 50 años y nunca ha hablado que escriba una carta y la publique. Me lleva poniendo verde toda la vida porque he ido a televisión y ahora lo hace él. Cuando las luces se apagan y ya no estás en primera fila hay gente que lo lleva mal’’, continúa.