En mayo de 2007, Colate y Paulina se casaron. "La primera noche no fue tan buena como hubiera querido. Me desperté en el sofá, fue una especie de señal. Después de la boda, todo cambió. Esa primera vez que me fui (a trabajar a España), fue un infierno. Tuve que elegir entre mi familia y mi trabajo y fue de las peores decisiones que tome en mi vida. Me alejé de mi trabajo, de mi familia y mis amigos".