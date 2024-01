Malena Gracia responde al hijo de Arévalo y aclara por qué fue expulsada del velatorio: "Me hizo burlas"

Malena se siente "muy triste con esta situación: "Me duele el desprecio que se me hizo en el tanatorio". Dice que se fue de allí por respeto a Arévalo, pero lamenta "una campaña de desprestigio " contra ella. De hecho, dice que fue a despedirse de él porque los amigos del humorista le llamaron y le dijeron que acudiera porque "así él lo hubiera querido": "Su hijo nunca me ha querido, se puso a hacerme burlas ".

Pero, ¿qué ocurrió allí?: "Me dijeron que no podía entrar. No hablé con Paco, le vi que me miró mal, me hizo desprecios. Yo iba con un compañero y a él sí le dejaron entrar. No entiendo esa inquina hacia mí hasta el día que muere su padre. Nunca le gustó que saliera con él", lamenta Malena. "Solo quería darle un beso y decirle adiós como se merecía, y como yo me merecía", dice entre lágrimas.