Olvido Hormigos revive la difusión de su vídeo íntimo: ''Creo que no me voy a perdonar nunca''

Respecto a cómo se supera algo así, Olvido ha sido muy sincera: ‘’No sé cómo se supera algo así, yo tuve que ir a un psicólogo. En mi casa solo quería llorar, me dormía y no quería despertarme, no quería que llegara el día siguiente. Más de un día pensé en tomarme pastillas, pero nunca lo he hecho’’.

Por otro lado, la exconcejala ha admitido que tiene muy clavado ese momento de su vida: ‘’Mis padres, mi familia, me perdonaron, pero yo no me perdono y creo que no me voy a perdonar nunca. Hay veces que creo que no puedo llegar a ser lo feliz que pudiera ser porque tengo siempre esa cosa ahí de vergüenza’’.