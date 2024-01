Gabriela Guillén, contundente con la actitud de Bertín Osborne de “no querer ser padre”: “Te tienes que hacer responsable de tus actos”

Gabriela Guillén confiesa las dos opciones que le dio Bertín al enterarse de que estaba embarazada: “ Si sigues con el embarazo , yo te apoyo económicamente. Si no lo tienes , seguimos juntos”.

La modelo asegura que, desde el primer momento, ella quería tener el bebé : “Le dije que, si él no lo quiere tener que no había ningún problema, que, si tenía que sacarlo adelante, lo haría yo sola ”.

La periodista Ángela Portero pregunta a Guillén si no entendía la posición de que Bertín no quisiera ser padre a los casi 70 años y ella responde rotunda: “Yo le entiendo que no quiera ser padre, pero te tienes que hacer responsable de tus actos”.