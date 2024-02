Bruno Vila se abre al hablar de su pasado y de su dificultad para hacer amigos: "No te lo ponen fácil"

‘’Es más que evidente que tienes una sensibilidad especial que además choca mucho en televisión, somos todos conscientes. No sé si en algún momento de tu vida esa sensibilidad te ha pasado factura o si siempre has tenido este humor y has estado bien’’, preguntaba el colaborador a Bruno .

Ante la pregunta, Bruno no dudaba en abrirse a todos públicamente y es que, según explicaba, la vida no siempre ha sido fácil para él:

‘’Bueno, yo creo que cuando eres diferente a veces no te lo ponen fácil. Y sí que he tenido épocas en las que no me sentía muy dentro de a lo mejor grupos de amigos y cosas de esas. Siempre he sido más de amistades individuales’’.