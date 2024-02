Alba Muñoz recibe un mensaje amenazante desde el entorno de Antonio Tejado y reacciona: "Ahora sí que voy a hablar"

Alba reconoce que tanto ella como la familia de Antonio han permitido actitudes y comportamientos que no han ayudado en absoluto al ex superviviente: "Todos hemos sido responsables por tapar lo que Antonio ha estado haciendo todo este tiempo, Antonio tiene un problema muy grave de adicción a sustancias y creo que la cárcel no es el lugar para solucionarlo (...) Antonio no ha tenido nunca el apoyo de su familia y tampoco el de su tía, Antonio ha pasado momentos muy complicados en su vida y no ha sentido que María del Monte estuviera ahí para ayudarle".