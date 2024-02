Candela Acevedo revive un doloroso episodio con Antonio Tejado: ''Gracias a un vecino se presentó la policía''

Además, revela que Tejado consiguió ‘deshacerse’ de la policía: ‘’Entonces uno de ellos dice ‘bueno pues que salga la chica que la queremos ver’ y no sé cómo lo hace, tiene un poder de convicción tan fuerte que convence a la policía para que yo no salga y yo estaba deseando que me dijeran ‘por favor como no salga la chica no nos vamos’’.