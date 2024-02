Verónica Hidalgo habla de su proceso para convertirse en madre

La modelo siente que han jugado con sus ilusiones en una clínica

Operan a Verónica Hidalgo para extirparle las trompas de Falopio

Verónica Hidalgo visita ‘¡De viernes!’ para hacer un repaso de su carrera profesional y desvelar algunos detalles sobre su vida personal. En este punto, la que fuera Miss España en el año 2005 habla de los intentos que ha llevado a cabo para ser madre, sin éxito.

Ha acudido a varias clínicas de fertilidad, pero se siente decepcionada con la primera a la que acudieron ella y su pareja porque “en ningún momento se preocuparon en decirme, o en buscar, cuál era el problema, por qué no salía esto bien”.

Lamenta haber pecado de novata y no haber insistido a la hora de preguntar. Tras cinco intentos, necesitaba un descanso. La doctora prometió llamarla en unos días, pero eso nunca sucedió: “Siento que han jugado con nuestra ilusión, nuestra necesidad. Nos hemos sentido mal con esta clínica”.

A Verónica Hidalgo le extirpan las trompas de falopio

Por suerte, cambiaron de clínica y de doctor y ahora sí están bastante contentos: “Él sí se ha preocupado en ver el problema. Ahora me acaban de operar, me han quitado las trompas de Falopio porque estaban obstruidas. Ahora él me está solucionando el problema. A raíz de tanta hormona se obstruyen estas cosas”, añade.

¿Cómo ha afectado este largo proceso a la pareja? “Las hormonas son incontrolables, es como una montaña rusa. Ha habido momentos en los que me he planteado dejar la relación, me preguntaba por qué no puedo dar un hijo a la persona que amo”, y se emociona al decir esto. “Ha sido mucho desgaste físico, psíquico, económico, de pareja… Gracias a él no he tirado la toalla”, añade.