Carlos Lozano se emociona al reflexionar sobre si ha sido un buen padre: "Luna lo pasó mal con la separación"

Hablando de los amores de su vida, el presentador no puede evitar hablar de su hija Luna. "Estoy muy orgulloso de ella, es muy buena y muy inteligente. Ella está muy orgullosa de mí, ha entendido que sabe de dónde venimos", y, al decir todo esto, se le saltan las lágrimas. "Creo que he sido buen padre, ella dice que sí. Estoy dando lo que yo nunca he tenido", añade.