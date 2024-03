La final de 'GH DÚO' acabó de manera inesperada. Debido a un error en la app de mitele , en la cual se votaba para elegir al ganador del reality, la proclamación del mismo ha tenido que ser pospuesta para el domingo . Estas fueron las palabras de Marta Flich al respecto: "La votación ha sido multitudinaria. Tanto que la app ha colapsado. Somos conscientes de que, por un fallo técnico , no habéis podido votar en un programa en el que la claves es que vosotros podáis decidir, votando, el ganador. Por eso hemos decidido tomar una medida extraordinaria . Esta noche no proclamamos ganador, lo haremos el domingo en una gala especial. Ampliamos la votación hasta el domingo".

"El sistema de votación se había reforzado para que no hubiera problemas pero se sobrepasaron las expectativas que teníamos. Cuando Manuel salió de la casa, se reanudan las votaciones, empezamos a tener problemas, pero íbamos solucionando el tema. Se produce el sorpaso y, en ese momento, peta el sistema de votación, se masifica y ya la gente no puede votar", explica Marta. "Me lo dice el director, no se pueden actualizar porcentajes y me iban informando de la situación", añade.