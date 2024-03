Exclusiva | La declaración de Antonio Tejado ante el juez, íntegra: "No entiendo por qué estoy en la cárcel"

Tejado, serio pero con la cabeza alta y evitando a los medios, ha respondido a las preguntas del juez sobre el robo en casa de su tía

Antonio Tejado ha hablado de su relación con el resto de detenidos, del perro que unos días antes regaló a su tía y también de Inmaculada, la pareja de María

Antonio Tejado se rompe con su abogado tras declarar ante el juez

Antonio Tejado llegaba este viernes visiblemente tenso y escoltado por agentes de seguridad a los Juzgados de Instrucción número 16 de Sevilla poco antes de las 10 y media de la mañana. Con la vista al frente y sin esconderse de las decenas de cámaras que se apostaban a la entrada de la sede, Antonio, con rostro serio, se enfrentaba al momento que llevaba semanas preparando con su equipo de abogados.

El sobrino de María del Monte, como ya se esperaba, defendía su inocencia y le contaba al juez su versión de lo ocurrido aquella noche de agosto en la que la casa de la cantante fue asaltada. Antonio Tejado ha hablado de su relación con el resto de detenidos, del perro que unos días antes regaló a su tía y también de Inmaculada, la pareja de María. Esta ha sido la declaración de Antonio Tejado en sede judicial:

"No entiendo por qué estoy en la cárcel. Yo no tengo nada que ver con esto. Soy inocente, no pertenezco a ninguna banda ni organización criminal. No he cometido ningún delito, nunca he hablado de la casa de mi tía con nadie, ni de lo que tiene o deja de tener (…)

Yo seré muy pesado y muy intenso, pero a mí mi tía me pide un perro y yo me tiro una semana queriéndole entregar el perro todos los días porque al ser cachorro llora, ladra y mea, y es un capricho de mi tía y no tengo por qué estar cuidando al perro (…)

Yo tengo niños y me quería ir a la playa con ellos, y tengo también una mujer. Yo le dije que le llevaba al perro y me cambiaron de día de entrega por motivos laborales. Luego Inmaculada no se lo quería quedar y no se lo quería quedar nadie, y yo no tengo por qué cuidar a un pero, pero yo soy así de intenso con todo (…)

Yo llamo a Arsen ('El ruso') porque quiero entrenar y quería que él me entrenara. El resto de personas no sé ni quiénes son, no he escuchado ni sus nombres. Se me están preguntando una serie de cosas y se me está acusando de un montón de cosas y están diciendo de todo de mí. Y es que nadie tiene que ver, yo estoy convencido de que hasta mi tía sabe que yo no he hecho nada".

Las cinco contradicciones de Antonio Tejado