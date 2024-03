José Luis, el perro de María del Monte se convierte en una de las claves del robo de Tejado

La declaración de Tejado ha sido crucial: "Tenía que entregarles un cachorro que llevaba ya dos días en mi casa. Era ya un incordio y quería dárselo ya" . Las insistente llamada de Tejado a su tía por el perro habría sido una escusa para saber si iba a estar en casa o no. Por otro lado, el teckel pertenecería a la camada de uno de los detenidos en el robo , lo que indicaría que Tejado habría podido premeditar el robo.

Miguel Ángel Nicolás ha explicado mejor lo que habría sucedido el día del robo con el perro. "Ocurre el robo y María ya no tiene cuerpo para mucho perro, aún así cuatro horas después del robo Antonio le lleva el perro", ha aclarado Miguel Ángel. Tras esto, Antonio se habría escusado: "Dice que estaba tan desesperado, que él no pensó... que llevaba dos días con el perro y que no podía más", ha comentado el colaborador.